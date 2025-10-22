napoli
Afragola, abitazione crivellata di proiettili: sparati almeno 40 colpi con diverse armi

Raffica di proiettili contro la parete di un’abitazione ad Afragola (Napoli); indagano i carabinieri, esplosi almeno 40 colpi.
A cura di Nico Falco
I carabinieri a terra hanno trovato quaranta bossoli, di diverso calibro: a sparare sono state diverse armi, forse anche automatiche. Un messaggio a suon di piombo, quello andato in scena ad Afragola, provincia nord di Napoli; le indagini sono affidate ai carabinieri, che partono da quello che sarebbe l'obiettivo: i colpi sono stati esplosi verso la parete di una abitazione.

Gli spari contro l'abitazione ad Afragola

Il raid risale alla tarda serata di ieri, 21 ottobre, è avvenuto nella traversa Murillo Fatigati, lungo la strada che collega il popoloso comune del Napoletano con la limitrofa Casalnuovo. Vicolo stretto, che si incassa tra due file di abitazioni. La dinamica è ancora in fase di definizione, sulla strada non sarebbero presenti telecamere di sorveglianza; stando a quanto fino ad ora ricostruito, i responsabili, almeno in due e con diverse armi, si sarebbero fermati davanti ad uno degli edifici e avrebbero aperto il fuoco, per poi dileguarsi. Non risultano feriti.

L'agguato nel bar con tre feriti

Le indagini sono agli inizi, ma non si esclude, almeno per ora, che un collegamento possa esserci anche con l'agguato di due sere fa, quando tre persone sono state ferite all'interno di un bar di via Sportiglione, zona Parco Sant'Antonio. O che perlomeno la matrice sia da ricercare nello stesso contesto.

In quella circostanza, intorno alle 23.30 del 20 ottobre, erano stati esplosi una decina di proiettili, dalla strada, contro le persone presenti nell'attività commerciale. Erano stati feriti due pregiudicati, di 18 e 28 anni, e un 28enne incensurato; nessuno di loro è in pericolo di vita.

