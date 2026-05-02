Banda del buco in posta ad Afragola, ma i banditi fanno troppo rumore: messi in fuga dai dipendenti

Immagine di repertorio

Un'altra rapina ad opera di una banda del buco, come quella messa a segno in banca in piazza Medaglie d'Oro a Napoli lo scorso 16 aprile, quella che è stata invece sventata questa mattina, sabato 2 maggio, in un ufficio postale di Afragola, nella provincia partenopea. Stamane, infatti, alcuni malviventi hanno provato a fare irruzione dal sottosuolo nella filiale delle Poste che sorge in via San Marco, all'angolo con via San Giovanni. I rapinatori, però, hanno fatto troppo rumore, allertando alcuni dipendenti che si trovavano in quel momento nell'ufficio postale, che hanno notato un buco spuntare improvvisamente nel pavimento e, da esso, la testa di uno dei malviventi.

Vistosi scoperti dai dipendenti, i rapinatori non hanno potuto fare altro che darsi alla fuga e ritornare sui propri passi dal tunnel che avevano scavato sotto all'ufficio postale. Allertati tempestivamente, sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato Afragola della Polizia di Stato, unitamente ai carabinieri della locale stazione: le forze dell'ordine hanno avviato le indagini per ricostruire con precisione il percorso sotterraneo seguito dai malviventi e per scoprire la loro identità. Un giorno non causale, quello odierno, scelto dai rapinatori per l'irruzione: dal momento che è l'inizio del mese, nell'ufficio postale era in corso il pagamento delle pensioni che, al momento, è stato temporaneamente sospeso.