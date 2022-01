Trasporto pubblico a Napoli

Bici elettriche in affitto a Napoli anche a Capodimonte, i nuovi quartieri serviti dal bike sharing Finora il bike sharing si limitava ad alcune zone come Lungomare, centro storico e Vomero. Ora bici elettriche anche al Bosco di Capodimonte e al Rione Sanità.

A cura di Pierluigi Frattasi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Trasporto pubblico a Napoli ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Bici elettriche in affitto a Napoli anche a Capodimonte. Si potrà arrivare con la smart mobility dal Bosco di Capodimonte ai Ponti Rossi, da via Santa Teresa al Rione Sanità. Il Comune di Napoli, infatti, ha autorizzato le società che offrono servizi di bike sharing, come Lime, che opera a Napoli dallo scorso settembre con le bici rosse e verdi, ad estendere il servizio anche ad altri quartieri. L’assessorato alle Infrastrutture, il 20 gennaio scorso, ha contattato le società di bike sharing, chiedendo di valutare l’estensione del servizio, che attualmente è attivo sul Lungomare, a Chiaia, e al Vomero, anche nella III Municipalità di Stella-San Carlo all’Arena.

Bici elettriche nel Bosco, le regole

Le bici elettriche in sharing non possono entrare all'interno del Bosco di Capodimonte. Possono entrarvi, invece, le bici elettriche private, ma devono rispettare tassativamente alcune regole. In primo luogo, vanno accompagnate a mano all'ingresso. Una volta entrati all'interno, poi, è possibile pedalare, ma mantenendo una velocità da passeggio, non superiore, quindi, ai 15 chilometri orari. Anche perché i sentieri del bosco non sono asfaltati e non consentirebbero, quindi, comunque, velocità superiori.

L'iniziativa

La richiesta era partita dal consigliere municipale Carlo Restaino. Negli scorsi giorni, è arrivata la risposta positiva da parte delle aziende e già nei prossimi giorni le bici elettriche si potranno trovare anche nella III Municipalità, ed essere utilizzate magari per raggiungere il Bosco di Capodimonte, con la Reggia e l’hub vaccinale della Fagianeria. “Molti cittadini – spiega il consigliere Carlo Restaino a Fanpage.it – hanno richiesto l’estensione di questo servizio. Finora il noleggio di bici elettriche si fermava nei quartieri limitrofi, senza arrivare nella nostra municipalità. Si poteva raggiungere il Museo Nazionale, ad esempio, ma inspiegabilmente non il Museo di Capodimonte. Attualmente a Capodimonte è un funzione solo la navetta 3M, non c’è metropolitana e i turisti hanno grosse difficoltà a raggiungere il Bosco e la Reggia”.

Leggi anche A Napoli i disabili potranno sostare gratis sulle strisce blu

“Già lo scorso dicembre – conclude Restaino – avevamo chiesto al Comune di valutare la possibilità di estendere il bike sharing anche a Capodimonte. Ed è arrivata la risposta positiva. Speriamo che l’estensione in futuro possa riguardare anche i monopattini elettrici. L'obiettivo è quello di favorire la mobilità elettrica in città, per promuovere una mobilità più leggera a tutela dell’ambiente, della qualità dell’aria e di uno stile di vita più sano e virtuoso, ma non solo, serve anche ad aumentare l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici (autobus, tram e metropolitane), integrandoli tra loro”.