Trasporto pubblico a Napoli

Bike sharing comunale a Napoli: arrivano 500 bici elettriche di Lime Arrivano anche a Napoli le bici elettriche in affitto di LIME, tra i leader del settore del bike sharing, già presente in altre grandi città come Milano. Si potranno affittare con l’App in modalità free floating, con una flotta di 500 biciclette a pedalata assistita, in via sperimentale per 3 anni. Dove trovarle.

A cura di Pierluigi Frattasi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Trasporto pubblico a Napoli ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Arrivano anche a Napoli le bici elettriche in affitto di LIME, tra i leader del settore del bike sharing, già presente in altre grandi città come Milano. Il Comune di Napoli, infatti, a gennaio di quest’anno aveva prorogato l’avviso pubblico per ricercare operatori per altri 4 mesi. All’appello ha risposto subito la LIME Technology srl che ha presentato una manifestazione di interesse, accolta lo scorso mese dal Municipio, che prevede un modello di gestione di tipo free floating, con una flotta di 500 biciclette a pedalata assistita, in via sperimentale per 3 anni. Saranno installate in tre tranche: 200 alla data di inizio attività, altre 200 dopo un mese, altre 100 dopo due mesi. Le bici si possono affittare facilmente tramite l'apposita App. A Napoli attualmente ci sono le bici elettriche offerte per il bike sharing da Q8.

Dove trovare le bici elettriche LIME a Napoli

L’area servita dalle bici elettriche LIME corrisponde a gran parte del territorio del Comune di Napoli e si estende parallelamente al Lungomare da via Emanuele Gianturco, a est, fino a Bagnoli, a ovest. Le bici elettriche avranno un limite di velocità massimo che scatterà in automatico, grazie a dei sensori Gps, e sarà pari a 20 chilometri orari nelle aree a percorrenza veicolare e a 6 chilometri orari nelle aree pedonali e nelle Ztl. Vietata la sosta poi in alcune zone di pregio storico architettonico, come piazza del Plebiscito e piazza Municipio, via Partenope e Borgo Marinari, la Ztl Centro Antico e piazza Mercato, piazza Vanvitelli, via Scarlatti e via Luca Giordano e Castel Sant’Elmo. Il Comune avrà a disposizione un numero di pronto intervento per segnalare la necessità del ritiro di bici che siano di intralcio alla circolazione, anche pedonale, che ledano il decoro cittadino.