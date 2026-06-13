Batte la testa alla partita di calcetto e va in coma, 22enne di Laurino si risveglia dopo 2 settimane

Il giovane era rimasto vittima di un incidente durante una partita di calcio a Laurino, in provincia di Salerno. Si è risvegliato dopo due settimane.

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Batte la testa durante la partita di calcetto e si risveglia dopo 2 settimane di coma farmacologico. È accaduto ad un giovane di 22 anni di Laurino, in provincia di Salerno, il 1 giugno scorso. Il ragazzo era impegnato in una partitella con degli amici, quando è caduto, sbattendo contro un muretto che delimitava il campo da gioco. L'impatto era stato molto violento ed il 22enne aveva perso conoscenza. Subito soccorso dai presenti che hanno chiamato il 118, è stato poi trasportato d'urgenza in ambulanza al Pronto Soccorso dell'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, dove è rimasto ricoverato in coma farmacologico nel reparto di Terapia Intensiva, prima di risvegliarsi ieri.

Sul campo di calcetto erano intervenute anche le forze dell'ordine, che hanno avviato gli accertamenti del caso per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente. Le sue condizioni di salute avevano tenuto col fiato sospeso tutta la comunità della cittadina del Cilento, fino alla buona notizia arrivata oggi. Il giovane ha riaperto gli occhi, mostrando segnali di ripresa. Un passo avanti significativo nel percorso di recupero. Le sue condizioni comunque continuano ad essere attentamente monitorate dal personale sanitario.

Nelle ore successive al risveglio, i medici hanno proseguito con tutti gli accertamenti necessari per valutare l'evoluzione del quadro clinico. Saranno fondamentali i prossimi giorni per comprendere i tempi del recupero e verificare la risposta del paziente alle terapie. Intanto, a Laurino, la notizia del risveglio è stata accolta con sollievo e soddisfazione da quanti avevano seguito con preoccupazione la vicenda. Numerosi i messaggi di vicinanza e incoraggiamento rivolti al giovane e alla sua famiglia, con l'auspicio che il percorso di guarigione possa proseguire nel migliore dei modi.