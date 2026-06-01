Batte la testa durante la partita di calcetto, 22enne in coma in Cilento

Il giovane ha battuto la testa contro un muro che delimita il campo da gioco ed è ricoverato ora in ospedale in coma farmacologico.

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Un momento di spensieratezza in compagnia degli amici si è trasformato in tragedia per un giovane di 22 anni, che si trova ora ricoverato in ospedale in gravi condizioni dopo aver battuto la testa durante una partita di calcetto. Il tragico incidente si è verificato nelle scorse ore a Laurino, piccola cittadina dell'entroterra cilentano, nella provincia di Salerno, dove il 22enne – le cui generalità non sono state rese note – era impegnato in una partitella a calcetto con gli amici: stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, il giovane sarebbe caduto, per cause ancora in corso di accertamento, e avrebbe battuto violentemente la testa contro un muro che delimita il campo da gioco.

Gli amici del ragazzo hanno prontamente allertato i soccorsi e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno capito subito la gravità dell'incidente e hanno trasportato il 22enne al Pronto Soccorso dell'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, dove il giovane è stato ricoverato in coma farmacologico nel reparto di Terapia Intensiva. Sul campo di calcetto sono intervenute anche le forze dell'ordine, che hanno avviato gli accertamenti del caso per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente.