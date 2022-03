Banditi armati entrano nel ristorante per rubare un Rolex da 20mila euro Quattro banditi arrivano a bordo di scooter per rubare un Rolex da 20mila ad un imprenditore. Le immagini della rapina nel sistema di videosorveglianza.

A cura di Giuseppe Cozzolino

La vittima che fugge inseguito dai rapinatori.

Ennesima rapina con bottino un Rolex nel Napoletano: stavolta è accaduto su via Europa, tra Cercola e San Sebastiano, davanti ad un noto ristorante del posto. La vittima è un imprenditore della zona, "colpevole" soltanto di indossare un orologio molto costoso e dunque particolarmente appetibile dai criminali, che non hanno esitato a fare irruzione all'interno del ristorante dopo che l'uomo aveva tentato di fuggire una volta capito che i quattro fossero arrivati per derubarlo.

La vicenda in pieno giorno

La rapina è avvenuta domenica 6 marzo, in un ristorante di via Europa, tra i comuni di San Sebastiano al Vesuvio e Cercola: quattro persone a bordo di due motorini, a volto coperto, arrivano davanti al locale dove si trova l'uomo, che parlando con un'altra persona. Capito che i quattro puntassero al suo orologio, l'uomo entra di corsa nel ristorante, sperando di seminare i rapinatori: ma mentre due restano fuori a fare da palo, gli altri due lo inseguono armati e si fanno consegnare il Rolex. Il tutto davanti agli sguardi terrorizzati dei clienti del ristorante, "risparmiati" in quanto l'obiettivo era proprio il Rolex da circa 20mila euro al polso dell'imprenditore. Il tutto è stato filmato dalle telecamere di videosorveglianza interne ed esterne del ristorante stesso.

Borrelli: "Lo Stato deve vincere la guerra contro il crimine"

"Troppa gente che se ne va in giro armata fino ai denti a seminare terrore", ha commentato il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli: "Lo Stato deve vincere questa guerra contro il crimine". Più volte il consigliere regionale ha diffuso video e dato voce al sentimento popolare, esasperato dai continui episodi di criminalità più o meno grande che avvengono quotidianamente tra Napoli e provincia.