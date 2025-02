video suggerito

Bambino scappa dall'asilo a Melito per tornare a casa, salvato dai negozianti Un piccolo alunno di Melito è uscito da un asilo ed ha cercato di tornare a casa, imboccando una strada a scorrimento veloce; secondo le mamme il cancello dell'istituto rimarrebbe sempre aperto e non sorvegliato.

A cura di Nico Falco

Sarebbe tranquillamente uscito dalla classe, quindi dall'istituto, arrivando senza problemi fino alla strada, per poi proseguire nella direzione in cui probabilmente pensava che si trovasse casa sua. Il "piccolo esploratore", che però ha rischiato veramente tanto, è un bambino della scuola per l'infanzia Collodi di Melito, in provincia di Napoli, che questa mattina, 4 febbraio, è "scappato" dall'asilo. La storia, che poteva avere conseguenze decisamente gravi, ha avuto un lieto fine: il bimbo è stato notato da alcuni negozianti che lo hanno visto vagare sulla strada a scorrimento veloce; evidentemente, poi, abitava davvero nelle vicinanze, perché qualcuno lo ha riconosciuto e lo ha riaccompagnato a casa.

A raccontare la vicenda, con un post su Facebook, è il parlamentare Francesco Emilio Borrelli, a cui l'episodio è stato segnalato dalla mamma di uno degli alunni della scuola di Melito. La donna ha spiegato che i genitori hanno sporto denuncia ma che la dirigenza si sarebbe rifiutata di fornire spiegazioni; inoltre in più occasioni sarebbe stato fatto presente il problema del cancello di ingresso, che rimarrebbe sempre aperto e incustodito. Commenta Borrelli:

"Desta molto preoccupazione quel che è avvenuto dato che, come ci spiegano, potrebbe ripetersi. Per questo invieremo una comunicazione ai vertici scolastici per capire cosa sia accaduto e se sono state prese in considerazione delle misure di sicurezza più adeguate e quando verranno messe in atto. In materia di sicurezza, soprattutto per quanto riguarda i bambini, non si può essere superficiali".