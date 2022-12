Bacoli protagonista della trasmissione Geo: Vincenzo Salemme guida turistica d’eccezione

Il castello Aragonese, Baia Sommersa, la Casina Vanvitelliana: sono soltanto alcune delle bellezze di Bacoli, cittadina dei Campi Flegrei, nella provincia di Napoli, protagonista della puntata di Geo, noto programma di Rai 3, andata in onda ieri, lunedì 19 dicembre. A fare da guida turistica d'eccezione, sicuramente colui che è il cittadino di Bacoli più illustre e conosciuto: il regista, attore e commediografo Vincenzo Salemme, nato proprio nella cittadina dei Campi Flegrei il 24 luglio del 1957.

Ospite della giornalista Fiamma Satta nella rubrica "A spasso con te", Salemme ha spinto la sedia a rotelle della giornalista (sulla quale è purtroppo costretta a causa della sclerosi multipla, ndr) per le strade di Bacoli, visitando insieme a lei i monumenti più famosi della città.

Anche il sindaco Josi Della Ragione ha voluto assistere all'evento e celebrarlo, attraverso un post sui social al quale ha affidato tutta la sua emozione:

Bacoli è in Rai! La trasmissione Geo ha raccontato, all’Italia ed al mondo, le meraviglie della nostra città. A fare da guida, Vincenzo Salemme. Figlio di Bacoli, orgoglio della comunità bacolese. È stato lui il protagonista della trasmissione “A spasso con te", la rubrica di Fiamma Satta. Il drammaturgo, regista e attore ha spinto la sedia a rotelle di Fiamma, in una passeggiata a Bacoli e nei Campi Flegrei. Nei luoghi della sua infanzia e della sua giovinezza. A Cuma, nell’Antro della Sibilla; alla Casina Vanvitelliana, sul lago Fusaro; alla spiaggia della Dragonara nel Golfo di Miseno e infine al Castello Aragonese di Baia, affacciato sul meraviglioso panorama tra Pozzuoli, Bagnoli, Nisida e Capri. Per ognuno di questi affascinanti luoghi, nella puntata di ieri, Vincenzo ha descritto un ricordo personale o professionale