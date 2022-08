Trasporto pubblico a Napoli

“Indossare il muschio a bordo”: nella stazione metro Anm Napoli, l’avviso in inglese è ridicolo Figuraccia Anm, sui cartelli luminosi appare Musk (e non mask) must be worn: e così l’obbligo di mascherina a bordo diventa l’obbligo di muschio.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Musk (e non mask) must be worn: la gaffe nella metro di Napoli. Foto / Adolfo Vallini

Figuraccia per l'Azienda Napoletana Mobilità: stamattina, sui tabelloni che ricordano l'obbligo della mascherina FFP2 a bordo, è apparsa la scritta "Musk must be worn", ovvero "il muschio deve essere indossato". Se sia trattato di un refuso (Musk al posto di Mask) o di errore vero e proprio dovuto alla scarsa conoscenza dell'inglese, non è lecito sapere. Ma i più, mentre attendevano l'arrivo del treno, hanno scattato foto e commentato ironicamente sui social: "Come si indossa il muschio?" e "Non ho muschio, posso salire lo stesso?" sono i commenti più "gettonati".

A segnalare l'episodio anche i sindacati USB: Adolfo Vallini, componente dell'Unione dei Sindacati di Base ha spiegato: "Stazione metropolitana ANM fermata Policlinico, ciliegina sulla torta le informazioni all'utenza in lingua inglese sull'utilizzo obbligatorio della mascherina FFP2 a bordo dei mezzi pubblici. Musk must be worn. "Il muschio deve essere indossato". La domanda è: come fare per risalire al nominativo del fornitore?". Non è la prima volta che "gaffe" del genere con le lingue straniere, incluso l'inglese, avvengono nell'Anm. L'episodio forse più noto, ma anche molto più grave, è quello che si verificò nell'agosto 2017, quando una turista giapponese si ritrovò ad essere insultata da un dipendente dell'Anm che non parlava inglese e non capiva dunque le sue richieste. "Anm chiede scusa per il comportamento assunto dal collega non conforme da quello richiesto dall'Azienda. L'ufficio competente sta effettuando le dovute indagini per identificare chi era l'addetto di turno per i dovuti provvedimenti", fece sapere l'azienda nelle ore successive al gravissimo episodio.