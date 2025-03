video suggerito

Autorimesse noleggiavano abusivamente auto con targhe estere, la scoperta nel Napoletano La Polizia Stradale ha sanzionato i titolari di tre autorimesse che, abusivamente, noleggiavano automobili con targhe slovacche, bulgare e romene a Sant'Antonio Abate (Napoli).

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

In quel negozio fronte strada si potevano noleggiare auto estere, con targhe slovacche, bulgare e romene. Eppure, a indicare la presenza di quelle attività, non c'era nessuna insegna e mancavano, di conseguenza, anche le autorizzazioni previste dalla normativa in materia. Le tre autorimesse abusive sono state scoperte dalla Polizia Stradale a Sant'Antonio Abate, in provincia di Napoli, nell'ambito dei controlli incentrati proprio sulle irregolarità nel noleggio di veicoli italiani e stranieri.

I poliziotti della Stradale di Sorrento hanno effettuato accertamenti all'interno di un'attività commerciale, dove hanno rinvenuto diversi contratti di noleggio relativi ad automobili con targa estera. La documentazione era riconducibile a società con sede legale in Slovacchia, Bulgaria e Romania ma, nonostante queste operassero nei fatti anche in Italia, non si appoggiavano a nessuna società con sede sul territorio italiano. In sostanza, non era registrato nessun tramite "ufficiale" per la stipula dei contratti.

Sono stati quindi effettuati i controlli tecnici sui veicoli presenti, dei quali uno era davanti al negozio e gli altri in un parcheggio poco distante, per scongiurare eventuali illeciti connessi ai reati di riciclaggio e frode in commercio e per verificare, per quelli italiani, che venissero rispettate le norme sui "veicoli da noleggio senza conducente". È stato così appurato che in quella struttura erano attive tre società che, senza alcuna insegna che ne indicasse la presenza e il tipo di attività, si occupavano di noleggiare automobili con targa estera; i titolari delle tre autorimesse sono stati sanzionati amministrativamente per un totale di cinquemila euro.