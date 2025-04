video suggerito

Auto si schianta e si ribalta a Napoli: incidente stradale a Ponticelli Incidente stradale a Ponticelli. Auto si schianta e si ribalta. Sul posto le forze dell'ordine. La denuncia di Borrelli (Avs): "Fenomeno in crescita"

A cura di Pierluigi Frattasi

Un'auto si è schiantata questa mattina a Napoli nella zona di Ponticelli, nell'area orientale della città. La vettura, a seguito dell'incidente stradale, si è ribaltata su un fianco. Si tratta dell'ennesima auto rovesciata nel capoluogo partenopeo. Sul posto sono arrivate due ambulanze del 118 dell'Asl Napoli 1 Centro e la Polizia di Stato. Non risultano feriti gravi. A segnalare l'accaduto è il parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi-Sinistra) che parla di "ennesimo grave incidente a Ponticelli con auto ribaltata. Fenomeno in costante crescita".

Borrelli (Avs): "Incidente stradale a Ponticelli"

Già nelle scorse settimane, Fanpage.it aveva lanciato l'allarme sul fenomeno delle auto rovesciate a seguito di incidenti stradali. Una situazione spesso legata a distrazione, ad alta velocità o all'uso del telefonino alla guida, vietato dal Codice della Strada. Per far ribaltare un'auto, avevano spiegato fonti della Polizia Locale a Fanpage.it, è necessario comunque che la vettura incontri un ostacolo sul suo percorso che la destabilizzi, facendo perdere il controllo al conducente. Ovviamente, la distrazione aumenta la probabilità di scontrarsi con un ostacolo che può essere anche un cordolo spartitraffico o il ciglio del marciapiedi.

Borrelli, intanto, lancia un appello per aumentare la sicurezza: "Ennesimo grave incidente a Ponticelli con auto ribaltata – scrive il parlamentare ambientalista – Praticamente ogni giorno ci sono macchine che si ribaltano tra Napoli e provincia nella gran parte dei casi per l'elevata velocità. Un fenomeno in costante crescita – dichiara il deputato Avs – che ci fa capire quanto la sicurezza stradale non sia considerata una priorità per chi guida e anche per chi legifera non capendo che solo impegnandosi sulla riduzione della velocità soprattutto nei centri urbani si potranno ridurre o azzerare le vittime".