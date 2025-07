Augusto Di Meo, morto a 18 anni in un incidente a Pozzuoli: indagato un uomo di 66 anni

C'è un indagato per la morte di Augusto Di Meo, il ragazzo di 18 anni morto in un incidente stradale verificatosi a Pozzuoli, nella provincia di Napoli, mercoledì 16 luglio: si tratta di un uomo di 66 anni, alla guida dell'automobile che si è scontrata con lo scooter del 18enne; l'uomo è stato iscritto dalla Procura di Napoli nel registro degli indagati per omicidio stradale. Sull'incidente indagano gli agenti della Polizia Municipale di Pozzuoli, guidati dalla comandante Silvia Mignone, che hanno sequestrato i due veicoli coinvolti e hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti sul luogo dell'incidente.

Augusto Di Meo, sbalzato dallo scooter e volato di sotto per 50 metri

Un incidente violento quello in cui ha perso al vita Augusto Di Meo che, nel tardo pomeriggio di mercoledì 16 luglio si trovava a bordo del suo scooter su via Miliscola, tra le località di Lucrino e Arco Felice, a Pozzuoli: il mezzo a due ruote, per cause che sono ancora in corso di accertamento, si è scontrato con l'automobile guidata dal 66enne, una Fiat 500. Dopo l'impatto, Augusto Di Meo è stato sbalzato dalla sella dello scooter, andando a finire sulla strada di sotto, all'uscita del tunnel di Montenuovo: un volo di circa 50 metri, che non ha lasciato scampo al 18enne.