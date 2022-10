Armato di coltello sul treno della Linea 2 della metro di Napoli, minaccia i passeggeri: arrestato In manette è finito un 35enne, originario dello Sri Lanka e irregolare sul territorio italiano: l’uomo è stato bloccato dai poliziotti dopo una colluttazione.

A cura di Valerio Papadia

È salito su un treno della Linea 2 della metropolitana di Napoli armato di coltello e, con esso, ha cominciato a minacciare gli altri passeggeri che si trovavano a bordo: un uomo di 35 anni è finito in manette, arrestato dalla Polizia di Stato. La vicenda è occorsa nel pomeriggio di ieri, domenica 30 ottobre, ma è stata resa nota soltanto oggi: gli agenti dei commissariati Decumani e Vicaria-Mercato, dietro segnalazione della Centrale Operativa, sono intervenuti nella stazione di Piazza Cavour. Sul posto, i poliziotti hanno notato diverse persone che, impaurite, urlavano e indicavano un uomo: il 35enne, a metà tra il vagone del treno e la banchina della stazione, puntava il coltello e inveiva in direzione del controllore.

Gli agenti, a quel punto, sono intervenuti: non senza difficoltà, e dopo una colluttazione, i poliziotti sono riusciti a disarmare e bloccare l'uomo, che è stato trovato in possesso anche di un altro coltello. In manette è finito M.W., 35enne originario dello Sri Lanka, con precedenti di polizia e irregolare sul territorio italiano: per lui le accuse sono quelle di lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale, interruzione di pubblico servizio, violenza privata, minaccia aggravata, porto abusivo di armi e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Per l'uomo si sono aperte le porte del carcere.