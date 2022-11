Allerta Meteo in Campania di colore giallo per la giornata di domani mercoledì 23 novembre Allerta meteo gialla per domani in Campania: fino a mezzanotte di oggi, resta invece in vigore l’allerta di colore arancione su tutto il territorio.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Allerta meteo di colore gialla sulla Campania per la giornata di domani, mercoledì 23 novembre. Non sono previste piogge, con il livello di criticità definito "ordinario per rischio idrogeologico localizzato su tutte le zone di allerta". Fino alla mezzanotte di oggi, invece, resta in vigore l'allerta arancione, con temporali di forte intensità su tutto il territorio della Campania e soprattutto con raffiche di vento molto forti, provenienti da Sud-Sud-Ovest, che stanno soffiando fino a 50 chilometri orari. A causa del forte vento, si prevedono anche i mari sono molto mossi lungo tutte le coste della Campania, e il rischio di mareggiate resta alto fino a stanotte. La Protezione Civile ha anche avvisato di possibili

frane, colate rapide di fango, instabilità di versante anche profonde oltre ad allagamenti, esondazioni, innalzamento dei livelli dei corsi d'acqua, significativi ruscellamenti con trasporto di materiale, voragini per fenomeni di erosione, inondazioni.

A partire dalla mezzanotte di oggi, l'allerta diventerà invece di colore giallo, con le piogge che spariranno entro la mattinata di domani e i venti che caleranno in maniera considerevole.