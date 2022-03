Allerta meteo gialla su Napoli e Campania, arancione a Salerno fino a domani 1 aprile Allerta meteo prorogata fino alle 23.59 di domani 1° aprile 2022 su Napoli e la Campania: resta gialla in gran parte della regione, arancione nel Salernitano.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Prorogata fino alle 23.59 di domani venerdì 1° aprile l'allerta meteo su tutta la Campania, che cambia anche colore: da giallo passa in arancione nella provincia di Salerno, con un peggioramento diffuso che già in queste ore ha ormai preso corpo. Lo ha comunicato la Protezione Civile della Regione Campania, che ha diramato l'allerta meteo nella tarda mattinata di oggi, ad integrazione di quella già emanata ieri.

Cosa cambia con la nuova allerta

Nel dettaglio, si legge nella nota diramata, l'allerta resta gialla in gran parte della regione (Napoli, Irpinia, Sannio), con "precipitazioni locali anche a carattere di rovescio o temporale che potrebbero determinare un rischio idrogeologico localizzato con fenomeni di impatto al suolo come allagamenti di locali interrati o al piano terreno, inondazioni, scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali, caduta massi e occasionali fenomeni franosi".

Viceversa, nel Salernitano l'allerta diventa arancione, con "temporali anche intensi che potrebbero determinare un dissesto idrogeologico diffuso anche con instabilità di versante, frane superficiali e colate rapide di fango oltre che significativi ruscellamenti, voragini, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua".

Chi decide se chiudere le scuole

La domanda che ora molti si sono fatti riguarda l'eventuale chiusura delle scuole, soprattutto nelle zone del Salernitano, dove l'allerta diventa arancione. La macchina della sicurezza parte dopo il bollettino della Protezione Civile Regionale, ma la disposizione della chiusura di scuole e altri luoghi pubblici non è automatica: viene decisa in via discrezionale dal sindaco. In genere scatta sempre con un’allerta arancione. Ma altrettanto spesso è decisivo il fattore vento piuttosto che la pioggia.