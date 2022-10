Allarme bomba all’Università Partenope: sede evacuata e arrivano gli artificieri, ma è tutto falso L’allarme scattato attorno alle ore 14 dopo una telefonata anonima che annunciava la presenza di un pacco bomba, poi rivelatasi falsa.

A cura di Pierluigi Frattasi

Allarme bomba all'Università Partenope di Napoli, arrivano gli artificieri. L'edificio al Centro Direzionale viene evacuato. Centinaia di Prof e studenti sono costretti ad uscire. Ma è tutto falso. L'allarme era partito a seguito di una telefonata anonima arrivata questa mattina in amministrazione: "Attenti, c'è un pacco bomba all'interno dell'ateneo al Centro Direzionale", il contenuto del messaggio arrivato attorno alle ore 14,00 di oggi, mercoledì 19 ottobre 2022. Immediatamente è partita la richiesta di intervento alle forze dell'ordine. i I custodi sono allertati. L'edificio è stato subito evacuato, come prevedono le procedure. E sul posto sono arrivati gli artificieri.

Dopo i controlli, l'allarme è rientrato

Dopo circa un'ora di controlli, durante la quale l'edificio è stato ispezionato da cima a fondo, con i cani segugio, le forze dell'ordine hanno verificato l'assenza di qualsiasi pacco sospetto. L'allarme bomba era dunque infondato. Attorno alle ore 16,00, le forze dell'ordine hanno dato l'autorizzazione al rientro nella struttura. Gli studenti, i professori ed il personale tecnico e amministrativo sono potuti così rientrare nelle aule e nei propri uffici.

Solo lunedì, come anticipato da Fanpage.it, c'era stato un altro allarme bomba questa volta all'esterno della sede del consiglio comunale di Napoli, in via Verdi. Uno zaino sospetto era stato lasciato incustodito sopra una panchina per strada. Sono intervenuti gli artificieri della polizia di Stato, che all'interno non hanno trovato nulla di pericoloso. Lo zaino era stato lasciato probabilmente da un senzatetto. Lo zaino però è stato fatto brillar lo stesso, come prevede la procedura in questi casi.