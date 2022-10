Allarme bomba davanti alla sede del Comune di Napoli: artificieri fanno brillare zaino L’allarme scattato a causa di uno zaino sospetto lasciato incustodito su una panchina. Il palazzo del Comune non ha l’uscita di emergenza.

Allarme bomba in via Verdi, a Napoli, davanti alla sede del consiglio comunale. L'allarme è scattato a causa di uno zaino lasciato incustodito su una panchina che si trova davanti all'ingresso della sede dell'assise cittadina, attorno alle ore 15,00. Sul posto è immediatamente arrivata la Polizia di Stato con gli artificieri, che hanno fatto brillare lo zaino, forse lasciato da un senzatetto. La strada è stata chiusa al transito durante le operazioni di messa in sicurezza. Le forze dell'ordine hanno apposto il nastro bianco e rosso sia sul lato di piazza Municipio che su quello che dà sulla traversa perpendicolare di via Santa Brigida per impedire il passaggio dei passanti, mentre operavano gli artificieri.

Il palazzo del consiglio comunale non ha uscita d'emergenza

A complicare le cose, il palazzo del Comune di via Verdi non ha un'uscita di emergenza. Ma solo un ingresso che dà sulla strada principale. Motivo per il quale consiglieri e dipendenti non hanno potuto lasciare subito l'edificio da una uscita laterale e hanno dovuto, invece, aspettare il termine dei controlli degli artificieri sullo zaino sospetto. Quando lo zaino è stato fatto brillare, finalmente il personale del consiglio comunale ha potuto lasciare in sicurezza l'edificio.

Non è la prima volta che scatta l'allarme bomba, poi rivelatosi infondato, all'esterno dei palazzi istituzionali del Comune di Napoli. Era già accaduto nell'agosto del 2019, quando la Polizia di Stato e la Polizia Municipale trovarono una busta sospetta nei pressi della sede del Municipio con all'interno un hard disk al quale erano attaccati alcuni fili. Altro allarme nell'aprile 2013, anche in quel caso rivelatosi falso.

