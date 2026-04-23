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Allarme bomba in via Marina, granata a terra accanto all’Università Orientale: artificieri sul posto

Gli artificieri della Polizia di Stato sono intervenuti in via Nuova Marina, a Napoli: accanto alla sede dell’Orientale è stata trovata quella che sembra una granata.
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A cura di Nico Falco
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L’ordigno che ha fatto scattare l’allarme bomba in via Marina, accanto all’Università Orientale
L’ordigno che ha fatto scattare l’allarme bomba in via Marina, accanto all’Università Orientale

Quello che sembra un ordigno è stato trovato a terra accanto alla sede dell'Università Orientale in via Nuova Marina, a Napoli; a seguito dell'allarme, intorno alle 17 di oggi, 23 aprile, l'area è stata delimitata e sul posto sono arrivati gli specialisti degli Artificieri della Polizia di Stato. Al momento non è chiaro se si tratti di una riproduzione innocua o se effettivamente sia una bomba.

L'ordigno, o presunto tale, ha le fattezze di una granata, di una bomba a mano. È stato notato a terra, accanto al muro, nel vico che da via Nuova Marina porta a vico Casciari alla Loggia, a ridosso dell'edificio che ospita l'università. È stato rimosso intorno alle 18 e, dopo il ripristino dei luoghi, l'area è stata liberata. Accanto sono state abbandonate anche le due parti di un contenitore che ricorda quelli usati dall'esercito Jugoslavo (e che si possono facilmente acquistare anche su Internet). Non si esclude, chiaramente, che si tratti di una riproduzione.

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