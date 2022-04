Alessandro Siani festeggia 25 anni di carriera: super show a Paestum il 16 agosto Per festeggiare i 25 anni di comicità, Alessandro Siani ritorna con una versione riveduta e corretta di “Extra felicità!”. Unica data all’Arena dei templi di Paestum il 16 agosto.

A cura di Redazione Napoli

Alessandro Siani celebra un quarto di secolo di comicità: dai palchi teatrali alle telecamere delle piccole tv private fino all'exploit tra cinema e grandi show: il comico napoletano campione di risata e incassi per celebrare i suoi primi 25 anni di carriera torna all’ombra dei Templi di Paestum. Il 16 agosto (ore 21.30) Alessandro Siani sarà alla Clouds Arena dei Templi in “Extra Felicità- Special Event”.

È al momento l'unica data dell’estate 2022: l’Area Archeologica, palcoscenico unico che lo ha consacrato agli inizi della carriera, porta bene a Siani: e dove ogni volta che ci è ritornato ha registrato il tutto esaurito.

Per lo “Special Event” Alessandro Siani ritorna con una versione riveduta e corretta di "Extra felicità!", un live a tutto campo all’insegna dei suo monologhi dal vivo in cui demolisce, con la sua comicità smanie e manie di tutti noi: un’edizione più intima, ma esplosiva, ispirata a come in questi mesi il mondo è cambiato, il nostro Paese è cambiato e con lui i nostri usi e costumi. Spiega il comico:

Leggi anche Il caffè non sarà patrimonio Unesco: bocciata la proposta

La voglia di ridere deve ritornare più forte che mai, ma siamo distratti da tante cose. e così la felicità è diventata un lusso, ma dovrebbe essere di tutti non dovrebbe essere un extra.

“Extra Felicità – Special Event” a Paestum è prodotto da Best Live e organizzato da Anni 60 Produzioni. I biglietti per assistere allo show saranno disponibili in prevendita a partire dalle ore 18 di venerdì 8 aprile online su www.ticketone.it e nei punti vendita autorizzati.