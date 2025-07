video suggerito

Al Rione Sanità il deposito di moto e scooter rubati: scoperto grazie al Gps su una Harley Davidson Grazie al Gps su una Harley Davidson rubata a un turista, i carabinieri hanno scoperto un deposito in cui venivano conservati moto e scooter rubati. Due persone sono state denunciate per ricettazione.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

È stato il sistema Gps di una Harley Davidson, moto rubata a un turista proveniente dal Kuwait, a condurre i carabinieri al Rione Sanità, nel cuore di Napoli, dove è stato scoperto un deposito in cui venivano custoditi moto e scooter rubati. È stato seguendo il segnale del dispositivo satellitare installato sulla moto rubata che i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli e quelli della compagnia Stella sono arrivati in Salita Scudillo, nei pressi di un'officina meccanica.

Giunti sul posto, i militari dell'Arma si sono imbattuti in due uomini, un 37enne e un 25enne – entrambi già noti alle forze dell'ordine – che in quel momento si trovavano per strada; cedendo alle pressioni dei carabinieri, i due uomini gli hanno consegnato le chiavi che consentivano l'accesso a un locale nascosto in un sottopassaggio buio. All'interno del locale, così, i carabinieri hanno rinvenuto, oltre all'Harley Davidson sottratta al turista kuwaitiano, anche 8 scooter, rubati anch'essi, insieme a un jammer, attrezzi atti allo scasso e una targa adesiva.

Tutti i veicoli rinvenuti nel deposito sono stati sequestrati e restituiti ai legittimi proprietari, mentre il 37enne e il 25enne sono stati denunciati alla competente Autorità Giudiziaria per ricettazione e gestione illecita di rifiuti.