Crolla il pavimento nel salone di un barbiere al Rione Sanità: vigili del fuoco sul posto
Momenti di paura nella serata di oggi, venerdì 20 marzo, nel salone di un barbiere al Rione Sanità, nel cuore di Napoli, dove il pavimento è improvvisamente crollato. L'incidente, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, si è verificato in via San Vincenzo, nel cuore del rione partenopeo: al momento del crollo, all'interno dell'esercizio commerciale c'erano dipendenti e clienti, presi alla sprovvista dall'accaduto.
Sul posto, una volta lanciato l'allarme, sono tempestivamente intervenuti i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Napoli, con una squadra, nella fattispecie, del distaccamento 2B Orientale: i pompieri hanno provveduto a recuperare in tutto sei persone, che erano presenti nel salone di barbiere al momento dell'incidente e che sono state fatte uscire grazie a una scala posizionata sopra il pavimento, per evitare che calpestassero il suolo oggetto del cedimento; da quanto si apprende, non si registrano feriti. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato, che hanno messo in sicurezza l'area e hanno gestito anche un capannello di curiosi che si è formato all'esterno del negozio per capire cosa fosse accaduto. Spetterà ora ai rilievi e agli accertamenti del caso fare piena luce sul crollo e determinarne le cause.