Crolla il pavimento nel salone di un barbiere al Rione Sanità: vigili del fuoco sul posto

Il crollo si è verificato in via San Vincenzo: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno recuperato le persone che si trovavano nell’esercizio commerciale.

Il crollo nel salone di barbiere al Rione Sanità

Momenti di paura nella serata di oggi, venerdì 20 marzo, nel salone di un barbiere al Rione Sanità, nel cuore di Napoli, dove il pavimento è improvvisamente crollato. L'incidente, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, si è verificato in via San Vincenzo, nel cuore del rione partenopeo: al momento del crollo, all'interno dell'esercizio commerciale c'erano dipendenti e clienti, presi alla sprovvista dall'accaduto.

Sul posto, una volta lanciato l'allarme, sono tempestivamente intervenuti i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Napoli, con una squadra, nella fattispecie, del distaccamento 2B Orientale: i pompieri hanno provveduto a recuperare in tutto sei persone, che erano presenti nel salone di barbiere al momento dell'incidente e che sono state fatte uscire grazie a una scala posizionata sopra il pavimento, per evitare che calpestassero il suolo oggetto del cedimento; da quanto si apprende, non si registrano feriti. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato, che hanno messo in sicurezza l'area e hanno gestito anche un capannello di curiosi che si è formato all'esterno del negozio per capire cosa fosse accaduto. Spetterà ora ai rilievi e agli accertamenti del caso fare piena luce sul crollo e determinarne le cause.