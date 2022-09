“Aiuto, mi stanno inseguendo per rapinarmi”, automobilista fa arrestare due criminali a Castellammare Due criminali hanno inseguito un automobilista a Castellammare di Stabia (Napoli); lui ha chiamato il 113, segnalando gli spostamenti, li ha fatti arrestare.

A cura di Nico Falco

Si erano messi alle calcagna di un automobilista sulla statale di Castellammare di Stabia (Napoli) e più volte avevano cercato di speronarlo per obbligarlo a fermarsi e rapinarlo. Ma l'uomo è riuscito a mantenere il sangue freddo e, continuando a scappare, ha chiamato la Polizia: poco dopo è arrivata una volante, che ha bloccato la coppia; in manette Luigi Bevilacqua, 43enne di Sarno, e Michele D'Oriano, 45enne di Nocera Inferiore con precedenti di polizia, entrambi residenti a Scafati (Salerno).

È accaduto durante la notte scorsa, la vittima stava percorrendo la strada statale 145, all'altezza di Castellammare di Stabia, quando è stata "agganciata" dalla coppia di criminali: i due, anche loro in auto, si sono accostati e hanno tentato di farlo fermare, non esitando a spingerlo verso il lato della carreggiata e a tagliargli la strada con manovre brusche e improvvise. L'uomo, resosi conto di essere finito in trappola, non ha perso la calma e col telefonino ha chiamato il 113, raccontando quello che stava accadendo e fornendo ai poliziotti la descrizione dell'automobile e dei due a bordo.

Durante la fuga l'uomo è rimasto sempre in contatto con la centrale operativa, aggiornando di volta in volta gli agenti sugli spostamenti. Arrivati all'altezza di Seiano, un improvviso traffico che ha costretto criminali e vittima a togliere il piede dall'acceleratore: era in realtà uno stratagemma attuato dalla pattuglia del commissariato di Castellammare di Stabia, inviata sul posto dalla centrale operativa, che, rallentando il flusso veicolare, ha potuto bloccare l'automobile ed arrestare la coppia.