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Tampona due persone e le fa cadere dalla scooter sulla Tangenziale di Napoli, poi scappa: rintracciato dopo un mese

Un uomo di 37 anni è stato rintracciato e denunciato dopo un mese dalla Polizia Stradale: deve rispondere di fuga e omissione di soccorso.
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A cura di Valerio Papadia
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È stato rintracciato e denunciato dopo oltre un mese l'uomo che, lo scorso 12 marzo, sulla Tangenziale di Napoli, ha provocato un incidente e poi è scappato, non prestando soccorso ai feriti. Nella giornata odierna, lunedì 20 aprile, gli agenti della Polizia Stradale hanno denunciato un uomo di 37 anni, napoletano, che deve rispondere di fuga e omissione di soccorso; l'uomo è stato anche multato per mancato controllo del veicolo entro il proprio campo visivo e per guida con patente non idonea al motoveicolo condotto.

L'incidente con due feriti sulla Tangenziale di Napoli

Lo scorso 12 marzo, all'interno della galleria "Vomero" della Tangenziale di Napoli, il 37enne, alla guida di uno scooter, ha tamponato un altro motoveicolo con a bordo due persone, facendole cadere sull'asfalto; dopo l'incidente, l'uomo si è dato alla fuga, facendo perdere le sue tracce. Le due persone a bordo dello scooter tamponato, rimaste ferite, sono state soccorse dagli agenti della Sottosezione di Polizia Stradale di Fuorigrotta e sono state trasportate agli ospedali San Paolo e CTO per ricevere le cure del caso.

I poliziotti hanno fatto partire le indagini, grazie alle quali hanno ricostruito la dinamica dell'incidente e sono riusciti a identificare il responsabile che, come detto, è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria.

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