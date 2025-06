Agguato alla Sanità: tra i feriti Giulio Pirozzi, figlio del regista Vincenzo e fratello di Giuseppe, attore di Mare Fuori

video suggerito

A cura di Nico Falco

Vincenzo Pirozzi e il figlio Giulio

Giulio Pirozzi, uno dei giovani dei feriti nella sparatoria di questa notte al Rione Sanità, è il figlio dell'attore e regista Vincenzo Pirozzi, e fratello di Giuseppe, anche lui attore e volto del personaggio di "Micciarella" nella fiction "Mare Fuori". Il ragazzo, che è incensurato e non risulta legato ad ambienti criminali, non è in pericolo di vita. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori, quella secondo cui il reale obiettivo potrebbe essere una terza persona, che sarebbe però sfuggita ai proiettili e si sarebbe resa irreperibile.

Sparatoria alla Sanità nella notte, due giovani feriti

Sull'accaduto indaga la Squadra Mobile della Questura di Napoli. Secondo le prime ricostruzioni il ferimento è avvenuto in via della Sanità, il responsabile sarebbe un uomo che, arrivato in sella a uno scooter, avrebbe sparato verso i due diversi colpi d'arma da fuoco per poi scappare; le vittime sono andate poco dopo al Pronto Soccorso dell'Ospedale dei Pellegrini con mezzi propri. Pirozzi è stato raggiunto da un proiettile alla gamba destra ed è stato ricoverato in codice rosso; l'altro, Vincenzo La Sala, classe 2001, è stato invece colpito al torace: le sue condizioni sono più gravi ed è stato trasportato all'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta per essere sottoposto ad un intervento chirurgico d'urgenza, ma anche per lui i medici hanno escluso il pericolo di vita.

La dinamica resta, al momento, in fase di ricostruzione; è verosimile che insieme ai due feriti ci fosse un altro giovane, reale obiettivo, che sarebbe però rimasto illeso. Controlli sono stati effettuati nei Pronto Soccorso ma non risultano essere arrivate altre persone potenzialmente collegate alla vicenda.

L'impegno sociale della famiglia Pirozzi

Pirozzi è il nipote omonimo di Giulio Pirozzi, boss ergastolano ritenuto in passato ai vertici del clan Misso. La sua famiglia, però, non risulta coinvolta in dinamiche criminali e ha preso le distanze dal parente detenuto e da determinati contesti. Vincenzo Pirozzi, che negli anni ha lavorato con Paolo Sorrentino ("L'uomo in più") e con Antonio Capuano (Pianese Nunzio, 14 anni a maggio) e che, tra gli altri personaggi interpretati, ha dato il volto a Lelluccio Magliocca, figlio di "Chanel" nella fiction "Gomorra", è impegnato in diverse sociali nella Sanità, quartiere in cui ha scelto di restare: nel 2013, con l'associazione culturale "Sott ‘o Ponte", da lui fondata, ha riaperto il NTS – Nuovo Teatro Sanità, in piazzetta San Vincenzo, all'epoca primo teatro a riaprire nel rione del cuore di Napoli a 40 anni dalla chiusura di quello che era stato l'ultimo, il cineteatro Felix.