Aggredisce i soldati dell’Esercito e prende a calci i poliziotti, arrestata in piazza Garibaldi Una 43enne è stata arrestata in piazza Garibaldi: gli agenti l’hanno bloccata mentre colpiva un militare dell’Esercito, sono stati anche loro aggrediti.

A cura di Nico Falco

Ha cominciato a spintonare i militari dell'Esercito in presidio in piazza Garibaldi e, quando è arrivata una pattuglia della Polizia di Stato, se l'è presa anche con gli agenti, scagliandosi contro di loro e bersagliandoli di calci e pugni. Una aggressione dalle motivazioni non ancora chiare, ma che è valsa l'arresto per M. C., 45enne napoletana senza fissa dimora con precedenti di polizia, ora accusata di lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale.

È successo nel pomeriggio di ieri, 8 gennaio. La donna, hanno ricostruito i poliziotti dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Napoli, ha aggredito in un primo momento i soldati davanti alla fermata dell'autobus di piazza Garibaldi, apparentemente senza motivo; è probabile che tra loro fosse nato un battibecco, verosimilmente dovuto agli atteggiamenti molesti della donna e ai tentativi di fermarla dei militari. È quindi partita la segnalazione al 113, con richiesta di intervento, e la centrale operativa ha dirottato sul posto l'equipaggio dell'Upg.

Quando gli agenti sono arrivati in piazza Garibaldi la donna, in forte stato di agitazione, stava spintonando il militare ed entrambi sono rovinati al suolo; alla vista dei poliziotti la 43enne ha aggredito violentemente anche loro; per bloccarla è stato necessario ingaggiare con lei una colluttazione. Sono in corso accertamenti per risalire alle motivazioni dell'aggressione.