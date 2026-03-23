Due donne investite e uccise da Mercedes a Napoli, il 34enne alla guida era ubriaco: è ai domiciliari

Guidava da ubriaco il 34enne che ieri pomeriggio ha travolto con una Mercedes e ucciso due donne a Corso Garibaldi, vicino alla stazione della Circumvesuviana di Porta Nolana. Le vittime erano entrambe ucraine, la prima 58 anni, è morta sul colpo. La più giovane, 52 anni, poco dopo all'Ospedale del Mare dove era stata portata in fin di vita. Sul posto oltre ai sanitari, carabinieri e polizia locale, che coordina le indagini. Il 34enne che era alla guida dell'auto è stato accertato fosse sotto l'effetto di alcol. L'uomo è stato arrestato per omicidio stradale ed ora è ai domiciliari.

La dinamica dell'incidente stradale mortale a Corso Garibaldi

L'incidente stradale è avvenuto nel tardo pomeriggio di domenica 22 marzo, intorno alle ore 19,15. Secondo quanto accertato dagli uomini dell'Unità Operativa San Lorenzo e dell'Infortunistica Stradale della Polizia Locale, due donne di nazionalità ucraina stavano attraversando Corso Garibaldi per dirigersi verso via San Cosmo Fuori Porta Nolana. Una volta giunte al centro della carreggiata, sono state travolte con estrema violenza da una auto guidata da un uomo di 34 anni. A causa del violento impatto, il conducente ha perso il controllo della vettura, terminando la propria corsa contro tre veicoli regolarmente in sosta sul lato destro della strada.

Le due donne travolte sono morte

Le due donne investite sono rimaste gravemente ferite. Una delle due donne è deceduta sul colpo a causa della gravità dell'impatto. La seconda vittima è stata trasportata d'urgenza all'Ospedale del Mare, dove i medici hanno tentato invano di salvarle la vita. Il decesso è avvenuto circa due ore dopo il ricovero. Il conducente della Mercedes è stato immediatamente sottoposto agli accertamenti urgenti per la verifica del tasso alcolemico. I test hanno fornito esito positivo. Informato il Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Napoli, l'uomo è stato dichiarato in stato di arresto con l'applicazione della misura della detenzione domiciliare. Gli agenti hanno inoltre proceduto al ritiro della patente e al sequestro del veicolo, risultato essere un'auto a noleggio. Sul luogo della tragedia, il personale della Polizia Locale sta completando i rilievi tecnici, ascoltando i testimoni presenti al momento del fatto e procedendo all'acquisizione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.

Manifestazione contro gli incidenti stradali

La tragedia avvenuta ieri a Corso Garibaldi ha scosso tutta la cittadinanza. Si tratta delle ennesime morti bianche che avvengono a Napoli. Nel 2025 sono state 22 le vittime. Giovedì prossimo, è prevista una manifestazione di protesta a Corso Garibaldi da parte di associazioni e comitati civici. "Stiamo organizzando un presidio civico – commenta Luca Simeone, di Napoli pedalando – contro i continui incidenti stradali mortali che avvengono a Napoli. Chiediamo sicurezza per i pedoni e per chi va in bici".