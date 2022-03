Afragola, trova il posto per disabili occupato: protesta e viene minacciato di morte Trova lo stallo per disabili occupato e viene minacciato dopo le proteste: alla fine è intervenuta la Polizia Municipale di Afragola per riportare la calma.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Ha trovato lo stallo per disabili occupato da un'altra vettura: l'altro conducente non solo però non ha voluto liberare il posto riservato, ma ha invece iniziato a minacciarlo in malo modo, perfino di sparargli contro. Momenti di tensione ad Afragola per Luigi Concilio, vicepresidente dell'associazione "La battaglia di Andrea", che da tempo si batte per i diritti dei disabili. Lo ha raccontato lui stesso sui social, spiegando che l'uomo che aveva parcheggiato sul posto riservato ai disabili avrebbe anche iniziato a minacciarlo gridandogli "ti sparo" ed altri insulti pesanti. Alla fine è dovuta intervenire la Polizia Municipale di Afragola, che ha riportato la calma.

Secondo quanto raccontato da Concilio, tutto sarebbe accaduto quando ha trovato lo stallo per disabili occupato da un'altra vettura, chiedendo all'uomo di liberarlo. "Prima mi insulta, poi dice che mi spara", spiega Concilio: a quel punto l'uomo avrebbe anche provato ad aggredirlo fisicamente, finché il figlio dell'aggressore e degli agenti di Polizia Municipale non sono riusciti ad intervenire evitando il peggio. Il figlio si sarebbe poi scusato per il comportamento del padre, spiegando che si tratta di una persona anziana e con dei problemi. "E tuttavia ha provato ad aggredirci, dopo averci minacciato di spararci", ha raccontato Asia Maraucci, presidentessa dell'associazione "La battaglia di Andrea" e moglie di Luigi Concilio, "adesso dobbiamo avere paura anche di chiamare le forze dell'ordine. Non è possibile che nel ventunesimo secolo succedano queste cose". Dopo l'intervento della Polizia Municipale di Afragola, la situazione è tornata tranquilla.