Addio al commerciante Renato Pepino, titolare della storica profumeria del Vomero

Il commerciante aveva 81 anni. Il suo nome a Napoli era sinonimo di profumeria.

Profonda commozione al Vomero per la scomparsa di Renato Pepino, storico commerciante del quartiere collinare, morto a 81 anni. Proprietario della "profumeria Pepino" in via Luca Giordano, al civico 37, Pepino è stato per decenni un punto di riferimento per residenti e clienti provenienti da tutta la città.

«Se ne va uno dei decani dei commercianti vomeresi – spiega Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari – una persona stimata e gentile, che incontravo spesso al termine delle sue giornate di lavoro o durante le passeggiate con il suo cagnolino». Il negozio, aperto nel 1963 e chiuso due anni fa dopo sessant’anni di attività, era considerato tra i più eleganti del quartiere. La storia della ditta Pepino risale però al 1910, quando Michele Pepino inaugurò la prima sede in via Roma, specializzata in profumi artigianali e cosmetici. Negli anni Trenta l’attività si ampliò con una catena di punti vendita, divenendo un marchio noto in tutta Napoli.

«La chiusura della profumeria – spiega l'ex presidente dell'allora circoscrizione comunale Vomero – si inserisce in un quadro di crisi che negli ultimi anni ha colpito diverse attività storiche del Vomero, dal Bagaglino ad Abet, da Candido a Spatarella». I funerali si terranno questo pomeriggio nella chiesa del Sacro Cuore dei Salesiani, in via Scarlatti.