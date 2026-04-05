Addio a Stefania Varriale, titolare di Villa Imperiale a Marechiaro: aveva 51 anni

Stefania Varriale

Addio a Stefania Varriale, titolare di Villa Imperiale a Marechiaro e punto di riferimento per eventi e cerimonie in tutta Napoli e provincia. Aveva 51 anni: l'annuncio è stato dato sui canali social di Villa Imperiale. I funerali si sono tenuti oggi alle 16 nella Parrocchia San Vincenzo Pallotti al Corso Europa di Napoli. Tantissimi i messaggi di cordoglio da parte di artisti e comuni cittadini: conosciutissima in tutta Napoli, Stefania Varriale era stata l'anima di eventi e cerimonie nella splendida cornice di Marechiaro.

"Purtroppo stamattina la nostra Stefania è venuta a mancare", si legge in un post sui canali social di Villa Imperiale, "Ne danno il triste annuncio la mamma Lia, la sorella Dora, il fratello Ciro, il cognato, la cognata, le nipoti unitamente ai familiari tutti. La cerimonia funeraria sarà celebrata domani 5 aprile 2026 alle ore 16,00 nella Parrocchia San Vincenzo Pallotti al Corso Europa – Napoli. Si dispensa dai fiori".

Tanti i messaggi di vicinanza e di cordoglio alla famiglia apparsi sui social nelle ultime ore. Da Miriam Candurro a Ilenia Lazzarin, passando per Veronica Simioli e Gigi Soriani, ma anche tantissime persone comuni che avevano conosciuto Stefania Varriale negli anni passati, tutti hanno voluto darle un ultimo saluto sulle pagine social di Villa Imperiale.