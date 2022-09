A Torre del Greco si vota anche coi certificati non aggiornati: si è guastato il server A Torre del Greco (Napoli) si vota anche con certificati non aggiornati e con spazi esauriti: un problema al server ha bloccato il rilascio dei duplicati.

A cura di Nico Falco

Per votare a Torre del Greco, in provincia di Napoli, gli elettori potranno utilizzare anche i certificati esauriti, quindi senza spazi liberi, o non aggiornati. Lo hanno stabilito con una duplice disposizione il sindaco, Giovanni Palomba, e il dirigente dei Servizi demografici, Andrea Formisano. Il motivo è nell'impossibilità da parte del Comune di rilasciare in tempi brevi i duplicati, causata da un guasto al server del Centro Elaborazione Dati del Comune.

Da questa mattina si registrano lunghe code agli sportelli degli uffici degli ex molini meridionali Marzoli, dove gli addetti sono costretti a rilasciare i duplicati dei certificati a mano, con conseguente forte ritardo nelle procedure; il guasto al server ha di fatto mandato in tilt i computer degli uffici: non essendo possibile accedere al database, l'emissione dei nuovi certificati risulta bloccata. Da qui l'impossibilità di votare per molti cittadini, problema che è stato risolto con la decisione di far utilizzare, in via eccezionale, anche i certificati non aggiornati e quelli con gli spazi per i timbri esauriti.

"A causa di un non funzionamento del server in uso presso questo Comune – si legge nelle due disposizioni – in via del tutto eccezionale e solo per queste elezioni, al fine di consentire a tutti l'esercizio di diritto di voto" è stato chiesto ai presidenti di seggio "di consentire l'esercizio del diritto di voto ai cittadini, presenti nelle liste elettorali della sezione di competenza, seppure in possesso di tessera elettorale con sezione non aggiornata", o "con spazi esauriti, apponendo il timbro delle elezioni del 25 settembre 2022 sullo spazio bianco".