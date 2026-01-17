A Pozzuoli potenziata videosorveglianza con 8 telecamere hi-tech, controlli anche su assicurazione e revisione

Le nuove telecamere installate a Pozzuoli (Napoli)

Sale a 100 il numero delle telecamere di sorveglianza attualmente attive nel comune di Pozzuoli (Napoli): le ultime otto, ad alta risoluzione e con modalità infrarossi, sono state poste all'intersezione tra via Campana e la tangenziale di Napoli. I punti di osservazione, finanziati dalla Prefettura di Napoli e controlli dalla centrale operativa della Polizia Municipale (guidata dal comandante Fabio Felice De Silva), vengono utilizzati non solo per migliorare il controllo della viabilità e la gestione del traffico ma anche, e soprattutto, per incrementare il sistema di sicurezza urbana e per supportare le attività investigative e di intervento delle forze dell'ordine.

A Pozzuoli 8 nuove telecamere hi-tech

Gli smart eyes sono entrati ufficialmente in funzione dopo una fase di collaudo; la posizione è strategica: serviranno a monitorare uno degli assi viari di maggiore intensità di traffico, con con significativa incidenza di sinistri stradali, violazioni del Codice della Strada e criticità connesse alla sicurezza urbana, quali abbandono illecito di rifiuti, danneggiamenti e comportamenti potenzialmente pericolosi per la circolazione. Quattro delle nuove telecamere leggeranno le targhe per il controllo degli accessi in città, per individuare i veicoli sospetti e per procedere alla verifica di quelli non assicurati o revisionati.

"L’installazione delle nuove telecamere di videosorveglianza sulle strade di Pozzuoli rappresenta un passo concreto per tutelare il territorio, prevenire atti illeciti e garantire maggiore tranquillità a residenti e visitatori – sostiene il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, – si tratta di un investimento importante in tecnologia e legalità, realizzato nel rispetto della privacy, che rafforza il controllo del territorio e il lavoro delle forze dell’ordine”.

Controlli della Polizia Municipale a Pozzuoli (Napoli)

Controlli a Pozzuoli: 10 patenti ritirate per guida al telefono

Una decina di automobilisti si sono visti ritirare la patente a Pozzuoli negli ultimi giorni perché sorpresi al telefono mentre erano alla guida; ora sarà la Prefettura a decidere il periodo di sospensione, che va dai 15 giorni ai 2 mesi. Le verifiche fanno parte del piano di servizi organizzati dalla Polizia Municipale lungo le strade della cittadina del Napoletano.

I posti di controllo sono stati approntati in punti strategici, come i varchi di ingresso in città lungo la Domitiana; attraverso il targa scanner sono state individuate 15 automobili senza revisione, 5 senza assicurazione, 2 autisti senza patente e uno con la patente revocata; diversi motocicli sono stati sottoposti a fermo amministrativo perché il conducente non indossava il casco.

Nel corso delle verifiche, inoltre, due cantieri per lavori infrastrutturali sono stati contravvenzionati perché privi delle dovute autorizzazioni. Tramite le telecamere, infine, è stato individuato un cittadino che si era reso responsabile di danneggiamento dei pali delimitatori stradali; l'uomo dovrà provvedere al ripristino delle opere.