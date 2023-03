Napoli, le location della serie Netflix “La vita che volevi” di Ivan Cotroneo Riprese cinematografiche al via la prossima settimana, tra le location piazza Museo, la Galleria Principe, Castel Capuano e piazzetta Riario Sforza.

A cura di Pierluigi Frattasi

Partono a Napoli le riprese cinematografiche de "La vita che volevi", la nuova serie Tv Netflix diretta dal regista Ivan Cotroneo, a due anni dalla seconda e ultima stagione di "La Compagnia del Cigno". La nuova fiction, prodotta da Banijay Studios Italy Srl, dovrebbe essere ambientata anche in Puglia, ma sono previste delle riprese a Napoli, che partiranno il 20 marzo, per le quali sono già stati fatti dei sopralluoghi. Nella serie tv si potranno ammirare, quindi, dei luoghi iconici del capoluogo partenopeo, come piazzetta Cardinale Riario Sforza, nel cuore del centro storico, che si trova alle spalle del Duomo ed è molto amata nel mondo della cinematografia. Ma sono previste anche altre riprese in piazza Museo, Galleria Principe di Napoli e a Castel Capuano.

Piazzetta Riario Sforza, la più amata dai registi

Piazzetta Riario Sforza è una piccola piazza che sorge in via dei Tribunali. Al centro sorge l'obelisco di San Gennaro benedicente, di fronte al complesso del Pio Monte della Misericordia, è considerata tra le più caratteristiche di Napoli. La piazzetta è stata scelta nel corso degli ultimi anni più volte per le riprese di spot pubblicitari, film e serie televisive. Proprio qui, nel 2017, si girò lo spot D&G, con protagonisti le star della serie Tv "Il Trono di Spade", Kit Harington, alias Jon Snow, ed Emilia Clarke, per la regia di Matteo Garrone.

Nel 2020, in una delle case che affacciano sulla piazza, è stato girato “Natale in casa Cupiello”, il film di Edoardo De Angelis con Sergio Castellitto, andato in onda su Rai Uno. In quell’occasione però le scene del film con Castellitto sono state girate tutte in interno, in un antico appartamento. L'anno dopo è stata scelta, invece, da Sergio Rubini per girare il film “I fratelli De Filippo” dedicato a Eduardo, Titina e Peppino, prodotto dalla Pepito Produzioni.

Le riprese di "La vita che volevi" a Napoli

Le riprese cinematografiche de "La vita che volevi" partiranno a Napoli il 20 marzo prossimo. Si girerà in piazza Riario Sforza, ma anche in piazza Museo e Galleria Principe di Napoli. In quest'ultimo caso le riprese avverranno di notte tra le 19,00 del 20 marzo alle 6 del mattino del 21 marzo, sul lato di piazza Museo dove c'è lo stazionamento dei taxi. Le auto bianche saranno spostate provvisoriamente in via Pessina a spese della produzione

Set a Castel Capuano

Anche Castel Capuano, l'antica fortezza normanna di Napoli, sarà set per la nuova serie tv. Le riprese si dovrebbero tenere tra il 23 e 24 marzo, in via Concezio Muzy, da piazza De Nicola a via Pietro Coletta e da Piazza De Nicola a piazza Tribunale, dalle 7 del mattino del 23 alla mezzanotte del 24 marzo. Ci sarà divieto di sosta e saranno rimossi temporaneamente i segnali stradali e i cartelli, che saranno poi riposizionati.