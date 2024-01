A Napoli nasce il call center per segnalare i senza tetto in difficoltà e aiutarli Il Comune potenzia la rete di sostegno per i senza dimora: 5 unità in strada. I numeri e le email per segnalare i clochard in difficoltà. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

A Napoli nasce il call center per segnalare al Comune i senza tetto che hanno bisogno di aiuto: "Sono giorni difficili – commenta l'assessore alle Politiche Sociali, Luca Trapanese – per il meteo avverso e per il numero delle persone senza dimora in strada in continuo aumento, ma non ci siamo fermati un attimo per migliorare il servizio di assistenza, presa in carico e gestione del fenomeno”. Negli scorsi giorni, purtroppo, a Napoli si sono registrati alcuni decessi di clochard. Persone fragili che vivono purtroppo in situazioni di marginalità, aggravate dalla crisi economica.

Il periodo invernale è uno dei più difficili. Un senza tetto ha perso la vita la notte di Capodanno, in piazza del Plebiscito, mentre a pochi metri c'era il concertone. Un altro senza fissa dimora ha perso la vita ieri in un incendio scoppiato in un garage in piazza Carità, nel cuore del centro storico, dove si era rifugiato probabilmente per ripararsi dal freddo della notte.

La task force del Comune per aiutare i senza dimora

Il Comune di Napoli è da sempre impegnato per aiutare i senza fissa dimora che vivono in città. Adesso, Palazzo San Giacomo ha potenziato la rete di sostegno. "Sono attive 5 unità di strada – spiega Trapanese – che monitorano il territorio cittadino con il coordinamento della centrale operativa ed è stato attivato un Call Center che tutti i giorni, dalle ore 8 alle ore 20, metterà a disposizione sia una linea telefonica dedicata che una postazione informatica rivolta a cittadini ed istituzioni che volessero segnalare casi".

Il numero di telefono fisso è: 081.18916811

La mail della centrale operativa è: centralesenzadimora@gmail.com

In alternativa: sos.senzadimora@comune.napoli.it

"La Centrale operativa – conclude Trapanese – è stata creata con l’utilizzo delle risorse Pon Metro Plus 2021/2027, oltre 60 milioni di euro ottenuti in ragione degli ottimi risultati conseguiti nella precedente programmazione, da investire nelle attività del welfare. L'attivazione del Call center consentirà anche ai cittadini di essere parte attiva segnalando la presenza di senza dimora sui territori".