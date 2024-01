Clochard muore sotto il porticato di Piazza Plebiscito durante il concerto di Capodanno Un senzatetto è morto alle spalle del palco del concertone di Piazza Plebiscito: ipotesi morte naturale, il corpo trovato già priva di vita dai soccorritori. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un senza tetto è morto nella notte di Capodanno a Napoli, sotto il porticato della Basilica reale pontificia di San Francesco di Paola a Piazza Plebiscito, alle spalle del palco dove si stava svolgendo il concertone di Capodanno. L'uomo, dall'identità ancora sconosciuta ma di origine asiatica e di età apparente tra i 30 ed i 40 anni, sarebbe morto di cause naturali: nessun segno di violenza o di ferite sulla salma, ma a fare chiarezza provvederà probabilmente una autopsia.

Sulla vicenda indaga la polizia: ad intervenire, dopo il ritrovamento della salma, è stato il personale medico-sanitario del 118, che però non ha potuto fare altro che constatarne l'avvenuto decesso, avvenuto con ogni probabilità per cause naturali. L'uomo potrebbe essere morto di stenti nella notte. Ma per averne la certezza bisognerà attendere le prossime ore, quando si spera che l'uomo possa anche essere identificato da parte delle forze dell'ordine.