Napoli, concerto gratis a piazza del Plebiscito: Geolier, Angelina Mango e Annalisa il 27 giugno Il concerto Radio Italia Live per la prima volta a Napoli. In piazza del Plebiscito potrebbero esserci anche Gianna Nannini, Mahmood e The Kolors. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Geolier, Angelina Mango, Annalisa / Lapresse

Geolier, Angelina Mango e Annalisa tutti insieme sullo stesso palco in piazza del Plebiscito per il concerto Radio Italia Live il 27 giugno prossimo. Per il grande show, che arriva per la prima volta a Napoli, potrebbe ricomporsi il trio del podio del Festiva di Sanremo 2024. I tre cantanti, amatissimi dal pubblico di ogni età, sono infatti tra i nomi circolati anche per la grande kermesse che si terrà nel capoluogo partenopeo, assieme a tanti altri big della canzone italiana, come Mahmood, Gianna Nannini, Ghali, The Kolors, Ultimo, Emma, Alessandra Amoroso, Noemi e Gazzelle, come riporta l'edizione napoletana di La Repubblica. I nomi dei cantanti del cast non sono ancora ufficiali, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, si tratta quindi al momento di indiscrezioni.

Il concerto a Napoli il 27 giugno 2024

Ad annunciare l'arrivo a Napoli del Radio Italia Live – Il Concerto è stato il sindaco Gaetano Manfredi lo scorso aprile. L'evento gratuito, organizzato da Radio Italia in collaborazione con il Comune di Napoli, si terrà nell'ambito del progetto "Napoli Città della Musica". Si tratta del secondo appuntamento del 2024, dopo il concerto di Milano, che si terrà domani, 15 maggio 2024, in Piazza del Duomo a Milano, alle 20,40. Tutti gli artisti che parteciperanno all'evento di Napoli si esibiranno dal vivo con l’accompagnamento della Radio Italia Live Orchestra, diretta dal Maestro Bruno Santori.

