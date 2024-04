video suggerito

Festa dei lavoratori 1 maggio 2024 a Napoli: Cgil, Cisl e Uil in piazza Municipio. Confsal al Plebiscito I sindacati confederali Cgil, Cisl e Uil dedicheranno la festa all'Europa. In piazza anche lavoratori Ikea e pensionati. Al Plebiscito la manifestazione nazionale Confsal.

A cura di Pierluigi Frattasi

Festa dei Lavoratori in piazza Municipio a Napoli per il 1 maggio 2024 con i sindacati Cgil, Cisl e Uil. Mentre in piazza del Plebiscito ci sarà il palco della Festa del Lavoro Confsal. Il sindacato autonomo ha scelto il capoluogo partenopeo per la sua manifestazione nazionale dal titolo “1° Maggio 2024: + Dignità al Lavoro, + Salute e Sicurezza, + Equità retributiva, + Sviluppo e Occupazione”, con inizio alle ore 10,00. A Caserta, il comizio si terrà in piazza Majorana, presso il monumento dei caduti sul lavoro. A Benevento, la piazza del primo maggio sarà quella dell'arco di Traiano. A Nocera Inferiore appuntamento in piazza Diaz.

Festa del lavoro Cgil, Cisl e Uil in piazza Municipio

Il palco dei sindacati confederali sarà allestito, invece, nella parte bassa di piazza Municipio. La richiesta è arrivata dai segretari generali di CGIL, CISL e UIL Napoli, che saliranno sul palco per il comizio. La festa quest'anno sarà dedicata all'Europa, "visto che siamo a ridosso delle elezioni – spiega Giovanni Sgambati, segretario generale della Uil di Napoli e Campania – perché vogliamo un'Europa diversa, in grado di ascoltare e di dare risposte al mondo del lavoro. Abbiamo la necessità di costruire una società inclusiva che metta al centro il lavoro, la giustizia sociale e la pace".

Sgambati terrà domani l'intervento conclusivo della manifestazione, a nome delle tre confederazioni. Gli altri interventi nella piazza napoletana saranno affidati ad un pensionato, un lavoratore Ikea e un lavoratore del reparto Energia.

Melicia Comberiati, segretaria Cisl Napoli, ha dichiarato:

"Un primo maggio all'insegna della responsabilità, della partecipazione e della concretezza nel segno dei principi della Cisl che oggi compie 74 anni, di un'Europa solidale che deve mettere al centro il capitale umano per un lavoro dignitoso e di qualità e di una politica che, invece, deve riconfermare e rafforzare in maniera strutturale tutto ciò che riguarda la tutela del lavoro, la sicurezza, la salute, ed interventi mirati sulle fragilità del nostro territorio per arginare la minaccia di nuove povertà e crisi aziendali".

Mentre Nicola Ricci, segretario generale della Cgil Napoli e Campania, ha affermato:

"Pace, giustizia sociale, Europa coesa: Napoli non può restare fuori da una riflessione su questi temi che saranno al centro del primo maggio. La città ha bisogno di giustizia sociale, ha bisogno di lavoro. Così come bisogna rilanciare la vocazione pacifista di Napoli, da sempre punto di incontro di tante civiltà e tante culture. Per quanto riguarda il lavoro, abbiamo registrato soluzioni di vertenze emblematiche come Ipercoop e Whirlpool, ci auguriamo che ci sia un'attenzione maggiore da parte del governo sul suo destino. Napoli è la città più importante del Mezzogiorno ed è ricca di potenzialità sul lavoro, sulle nuove professioni che sono mortificate dai grandi investimenti che tardano ad arrivare. Il turismo deve diventare un vero e proprio sistema produttivo in grado di creare occupazione di qualità, salari, ricchezza e di aumentare il Pil reale di questa città".