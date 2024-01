Incendio in un garage a Napoli: muore un 66enne senza fissa dimora Incendio in un garage di Piazza Carità a Napoli, muore un clochard che aveva trovato rifugio per la notte. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un uomo di 66 anni è stato ritrovato morto all'interno di un garage di Piazza Carità a Napoli, nel cuore del centro cittadino. Si tratterebbe di un uomo senza fissa dimora, che aveva trovato rifugio dal freddo della notte all'interno del garage, che si trova a due passi da via Toledo. L'incendio è scoppiato proprio in piena notte: i vigili del fuoco sono accorsi poco prima delle 4 di questa mattina per domare le fiamme.

Dai primissimi rilievi, sembrerebbe che ad innescare l'incendio possa essere stato un malfunzionamento elettrico nei pressi dell'ingresso del garage: non è chiaro però se si tratti di alcune delle casse automatiche posizionate proprio vicino all'entrata del parcheggio. Maggiore chiarezza la si avrà solo nelle prossime ore, al termine dei rilievi tecnici da parte delle forze dell'ordine. Il corpo dell'uomo non presentava bruciature o ferite: da un primo accertamento esterno, potrebbe essere morto per le esalazioni dovute all'incendio. Sul posto anche le forze dell'ordine.

