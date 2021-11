Trasporto pubblico a Napoli

A Napoli il parcheggio dei bus turistici per Natale anche a Scampia, ma la sosta costerà di meno Ztl per i bus turistici a Napoli dal 4 dicembre al 9 gennaio: vietato l’accesso al centro storico. Aree parcheggio in via Marina, Fuorigrotta e Scampia.

A cura di Pierluigi Frattasi

A Napoli i bus turistici a Natale potranno parcheggiare anche a Scampia, in via Zuccarini, dove c’è la stazione della metropolitana con un ampio parcheggio dell’Anm. Ma la sosta qui costerà 20 euro in meno al giorno. È questa la principale novità della nuova Ztl dei Bus Turistici che sarà in vigore a Natale 2021 e che vieta l’accesso ai pullman nella Ztl del Centro Storico. Il dispositivo scatterà il 4 dicembre e sarà in vigore fino al 9 gennaio 2022, dalle 7 alle 19, sabato, domenica, festivi e prefestivi.

Assobus: “Soddisfatti, ma Scampia sarà poco usata”

La scorsa settimana c’è stato l’incontro con i rappresentanti dei bus turistici al Comune di Napoli, e gli assessori Teresa Armato (Turismo), Edoardo Cosenza (Trasporti) e Antonio De Iesu (Sicurezza). “Siamo molto soddisfatti – spiega a Fanpage.it Alberino Pennino, di Assobus l’associazione dei bus turistici – il Comune ci ha dato questa ulteriore possibilità di parcheggiare a Scampia a 20 euro in meno al giorno”.

“Anche se a Scampia – prosegue Pennino – dove pure c’è un ampio parcheggio della metro molto comodo, non credo che ci andrà nessuno, perché non c’è richiesta, e in maggioranza i bus turistici continueranno ad utilizzare l’area di via Marina per la sosta. In più ci è stata concessa la possibilità di proseguire su via Marina fino all’incrocio con via Duomo prima di dover tornare indietro, che sarà un grande vantaggio, perché si avvicinano i turisti al centro storico”.

Per Nino Simeone, consigliere comunale e delegato alla mobilità del governatore De Luca, “è positiva la regolamentazione della sosta dei bus turistici durante il periodo delle feste di Natale, con l’arrivo di molti visitatori in città, in modo da decongestionare il centro storico. Ma l’obiettivo sarà poi trovare un accordo con il Porto in modo che i bus turistici possano parcheggiare direttamente all’interno, magari con la possibilità di accedere all’ingresso della metro di piazza Municipio, senza dover passare per via Marina”.

La Ztl dei Bus Turistici di Napoli e le tariffe

Il pagamento si intende di € 5,00 sia per la discesa e di € 5,00 sia per la salita dei passeggeri