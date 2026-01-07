A Napoli ci sono ancora batterie di fuochi d’artificio di Capodanno abbandonate per strada

Uno scorcio delle batterie ancora in strada lungo via Nuova Marina. Foto G. Cozzolino / Fanpage.it

Ad una settimana dalla fine dei festeggiamenti di Capodanno, a Napoli è ancora possibile trovare batterie di fuochi d'artificio abbandonati per strada, soprattutto nelle zone dell'area orientale o nelle immediate vicinanze del Centro Storico. In particolare, batterie "scariche" sono ancora presenti nella zona del Corso Arnaldo Lucci (non distante dalla Stazione Centrale di Napoli Garibaldi), il tratto che va da via Reggia di Portici a via Nuova Marina, passando per via Alessandro Volta e l'area antistante piazza Mercato. Diversi gli automobilisti che questa mattina, con il pieno rientro delle attività lavorative e delle scuole, hanno "incrociato" loro malgrado le batterie dei fuochi ancora schierate lungo i marciapiedi o lungo la corsia preferenziale di taxi e tram.

Batterie che, seppur ormai "innocue" o presunte tali, si trovano a margine della carreggiata e nei pressi dei passaggi pedonali, con auto e persone costrette a "scansarseli" di volta in volta. Inoltre, con la pioggia ormai incessante di questi giorni, molte parti di cartone si sono praticamente "sciolte" per l'acqua, creando una sorta di "impasto" a metà tra il maleodorante e il viscoso, con tutti i rischi del caso. Insomma, un'area, quella che porta nella zone orientale di Napoli, dove i "segni" del Capodanno appena trascorsi sono ancora ben presenti. Diverso il discorso invece per altri quartieri: nelle ore immediatamente successive al Capodanno, erano state rimosse centinaia di tonnellate di rifiuti dalle zone ad alta densità turistica come il Lungomare, Piazza del Plebiscito (sede del concertone di San Silvestro), e via dicendo.