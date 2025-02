A Napoli arriva il gelato a gusto “Si na preta” dedicato a Rose Villain

video suggerito

A cura di Giuseppe Cozzolino

Il gelato al gusto "Si na preta" dedicato a Rose Villain e l'artista in gara a Sanremo

A Napoli è apparso questa mattina il gelato al gusto "Rose Villain – Si Na Preta". L'idea è di una gelateria del Vomero, che ha cavalcato l'onda dopo il grido dalla platea del Festival di Sanremo di sole 24 ore prima. E in tanti, in Rete, hanno già ricondiviso l'immagine, diventata rapidamente virale. La stessa artista milanese, inoltre, ci ha giocato su, pubblicando una sua foto con il codice per votarla a Sanremo e con il cartello "Pret" rivolto a sé stessa.

Il gelato dedicato a Napoli per l'artista milanese in gara a Sanremo

Il significato di "Si na preta"

La frase, letteralmente, si traduce in italiano con "sei una pietra". In realtà, è una sorta di sineddoche, figura retorica che serve per indica attraverso il materiale (la pietra) una qualità (la durezza). La frase infatti si utilizza principalmente per indicare la "durezza" di qualcosa. E per estensione, è diventata un'espressione che indica anche un "fisico scultureo" (duro, appunto, come la pietra). Da qui il "complimento", che ieri sera si è sentito in Eurovisione rivolto all'artista milanese.

Le virgolette sono d'obbligo: nei tanti commenti in Rete, non è mancato chi puntasse il dito contro la frase, giudicandola sessista e alla pari del catcalling. Ma a spazzare via le polemiche è stata la stessa artista che, del resto, è sposata con un napoletano, il discografico Andrea Ferrara, nome d'arte Sixpm, ed è anche molto amica di Geolier, con il quale ha fatto molte collaborazioni: una su tutti "Fantasmi", nel primo album della cantante, "Radio Gotham". E che con la foto messa su Instagram ha chiuso, con un sorriso, ogni possibile polemica.

