A Napoli anche oggi la Linea 1 della metropolitana è guasta tra Dante e Garibaldi A Napoli la circolazione dei treni sulla Linea 1 della metropolitana è sospesa tra Dante e Garibaldi dalle 14.30 per non meglio precisati “problemi tecnici”. Anche oggi, per la settima volta in 15 giorni, la circolazione subisce un’interruzione parziale o completa con disagi enormi per i cittadini.

Ferma anche oggi la Linea 1 della metropolitana di Napoli: la tratta interessata è sempre quella tra le fermate di Dante e Garibaldi, una di quelle più sottoposte a disagi da sempre. La circolazione si è interrotta alle 14.30 circa, proseguendo sul resto della tratta che da Piazza Dante va al quartiere di Piscinola. Lo ha comunicato l'Azienda Napoletana Mobilità, che gestisce la Linea 1 della metropolitana partenopea, spiegando che si tratti di non meglio precisati "problemi tecnici".

Fonti vicine a Fanpage.it hanno spiegato che il problema risiede in due treni guasti, che hanno causato dunque l'interruzione della tratta tra piazza Garibaldi e piazza Dante nella giornata di oggi. Non si sa quanto durerà l'interruzione, ma intanto si registrano disagi a raffica per cittadini e pendolari, tra studenti e lavoratori, che con l'interruzione della linea sono rimasti impossibilitati a spostarsi da e per piazza Garibaldi, centro nevralgico di smistamento e hub centrale per treni e autobus che arrivano dalla provincia e in generale da tutta la regione. "Metro Linea 1: per problemi tecnici, dalle ore 14:30 la circolazione è limitata alla tratta parziale Piscinola-Dante": questo il messaggio inviato agli utenti via SMS dall'Anm. Ma negli ultimi giorni i disagi si sono ripetuti quotidianamente: il 12 ottobre la circolazione si è fermata su tutta la tratta, il giorno successivo si sono anticipate le ultime corse, il 14 ottobre la circolazione è rimasta nuovamente sospesa sull'intera tratta per poi riprendere solo tra Piscinola e Vanvitelli, quindi oggi nuova interruzione tra Dante e Garibaldi.