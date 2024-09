video suggerito

A Marianella il garage delle auto rubate: cannibalizzate per rivendere i pezzi Sequestrato deposito di 1500 metri quadrati. Trovate auto rubate e fatte a pezzi. Operazione della Polizia locale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Scoperta a Marianella, nell'area nord di Napoli, un'area piena di auto smontate e probabilmente rubate. Fatte a pezzi per rivenderne presumibilmente le parti sul mercato nero. Le carcasse cannibalizzate delle autovetture erano depositate in una sorta di garage, in prossimità del Parco Urbano vicino Piazzetta Marianella. A scoprire la discarica illegale sono stati gli agenti della Polizia Locale, del reparto Unità Tutela Edilizia, durante le attività di controllo del territorio di Marianella per la repressione dei reati ambientali è intervenuta.

Trovate auto rubate e fatte a pezzi

I poliziotti locali hanno individuato un’area di circa 1500 mq che veniva utilizzata come deposito di accantonamento di rifiuti di ogni genere. Durante i controlli sono state rinvenute numerose carcasse di autoveicoli. Le automobili, completamente sventrate, erano in gran parte non identificabili in quanto completamente cannibalizzate, presumibilmente oggetto di furto. Solo due autoveicoli, risultati denunciati per furto, presentavano ancora i numeri di identificazione. Gli agenti della Polizia Locale hanno, quindi, subito avviato gli accertamenti per stabilire se siano stati utilizzati per commettere ulteriori reati.

Sequestrato deposito di 1500 metri quadrati

Intanto, l'intera area, destinata a deposito di auto rubate, è stata sottoposta a sequestro preventivo per consentire all’Autorità Giudiziaria di condurre le successive indagini. La custodia del garage è stata, quindi, affidata al dirigente del Comune di Napoli. L'area è stata sigillata, in modo da impedire gli accessi degli estranei e soprattutto lo sversamento illegale di rifiuti o di altri proventi di refurtiva.