A Bacoli trovato un pavimento di marmo romano di 2mila anni fa sotto il mare Il sindaco Josi Della Ragione: “La città sommersa non finisce di stupire”. Ritrovata anche una colonna di marmo rosa.

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto pubblicata dal Parco Archeologico dei Campi Flegrei

Un pavimento di marmo dell'antica Roma spunta sotto il mare a Bacoli, perla dei Campi Flegrei, in provincia di Napoli. Non finisce di stupire la "città sommersa". Il pavimento marmoreo ritrovato è una composizione artistica realizzata in lastre quadrangolari, in Portasanta, o frammentate in triangoli con alternanza cromatica bianco-nero. Un vero capolavoro dell'antichità classica. Accanto a questo è stata ritrovata anche una colonna in marmo, sempre di Portasanta, ben visibile nel suo sgargiante colore rosso-viola. Le immagini dello spettacolare ritrovamento sono state pubblicate dal Parco Archeologico dei Campi Flegrei.

Il sindaco: "La città sommersa stupisce ancora"

Anche il sindaco di Bacoli, Josi della Ragione, non nasconde l'entusiasmo:

È splendido! Nuova scoperta alla Città Sommersa di Baia. Dal fondale marino, è emersa una colonna di marmo rosato ed un meraviglioso pavimento. Si trova tra le Terme del Lacus ed il Ninfeo di Punta dell’Epitaffio. Una isolato pari ad oltre 80 metri con una pavimentazione in opus sectile marmoreo, in alternanza cromatica con lastre in marmo bianco o grigio, riconducibile ad età Tardoantica. Nella stessa area, nel 2013, fu riportata alla luce una scultura riconosciuta come la statua di Apollo. Ringrazio il Parco Archeologico dei Campi Flegrei, ed il direttore Fabio Pagano, per l’attenzione rivolta a questi luoghi magici. Tra le meraviglie d’Italia. Uno dei Parchi Archeologici Sommersi più importanti al mondo. Insieme, puntiamo al turismo di qualità. Un passo alla volta.

Il Parco Archeologico: "Potrebbe essere un nuovo isolato antico"

La scoperta dovrà ora essere approfondita dagli archeologi ed esperti del Parco Archeologico dei Campi Flegrei:

Può una immersione nel Parco sommerso di Baia non regalare qualche sorpresa?! NO, è impossibile!! Tra la posidonia a nord delle Terme del Lacus pensavamo semplicemente dover rilevare alcune murature che spuntavano tra le foglie ma ecco invece nuove colonne, nuovi pavimenti…e tutto un nuovo isolato da interpretare!

Ancora presto per fare le prime ipotesi:

È ancora presto per le prime ipotesi, ma la bellezza del marmo rosato (chiamato Portasanta) di una colonna spezzata, così come le geometrie realizzate con gli stessi colori per un pavimento lì vicino, ci parlano sicuramente di un contesto importante In realtà forse ce lo dovevamo aspettare visto il rinvenimento in quest’area, qualche anno fa, di una statua di Apollo: ve ne avevamo parlato in un una precedente occasione ma ora vi mostriamo il completamento del suo restauro svolto presso l'Istituto Centrale per il Restauro di Roma.

E conclude: