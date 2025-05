video suggerito

10 concerti allo Stadio Maradona di Napoli a giugno 2025: date, orari e piano traffico fino al 1 luglio Dieci concerti allo Stadio Maradona a giugno, tra questi Gigi D’Alessio, Elodie, Vasco Rossi. Questi eventi hanno portato alla modifica del piano traffico a Fuorigrotta. Date e piano traffico. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Pierluigi Frattasi

27 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dieci concerti allo stadio Diego Armando Maradona a giugno 2025. Napoli torna capitale della musica con i big della canzone italiana e mondiale: Vasco Rossi, Gigi D'Alessio, Marracash, Elodie, Marco Mengoni, Pinguini Tattici Nucleari, Luchè, Sfera Ebbasta, Cesare Cremonini, Imagine Dragons. Grandi nomi dello spettacolo internazionale. È tutto pronto: date, orari e piano traffico. È appena terminato il campionato al Maradona con la vittoria epica del Calcio Napoli all'ultima giornata contro il Cagliari e non si è ancora spento l'urlo dei tifosi per la vittoria del quarto scudetto, che il tempio del calcio azzurro torna protagonista, questa volta con la grande musica.

Vasco Rossi

Nuovo varco allo stadio su lato Curva B

Il dispositivo di viabilità, predisposto dal Comune di Napoli, durerà oltre un mese: da lunedì 26 maggio a domenica 1 luglio. Per l'occasione, sarà realizzato un varco di accesso aggiuntivo allo Stadio, ex San Paolo, dal lato della Curva B, che verrà dedicato unicamente agli operatori della musica. Il varco sarà in via Luigi Tansillo. Da qui, passeranno i mezzi di scena e gli operatori che si occuperanno delle operazioni di allestimento.

Il programma dei concerti allo stadio Maradona: le date

Allo Stadio “D.A. Maradona” di Fuorigrotta dal 2 al 28 giugno sono previsti dieci concerti. La rassegna rientra nell'ambito del programma “Napoli Città della Musica – Live Festival 2025”. Di seguito le date degli spettacoli:

2 e 3 giugno, Gigi D’Alessio (Friends & Partners S.p.a.;

5 giugno: Luchè (Vivo Concerti S.r.l.);

7 giugno: Sfera Ebbasta (Vivo Concerti S.r.l.);

10 giugno: Marracash (Friends & Partners S.p.a.);

12 giugno: Elodie (Vivo Concerti S.r.l.);

16 e 17 giugno: Vasco Rossi (Live Nation Italia S.r.l.);

21 giugno: Imagine Dragons (Live Nation 6 S.r.l.);

24 giugno: Cesare Cremonini (Live Nation Italia S.r.l.);

26 giugno: Marco Mengoni (Live Nation Italia S.r.l.);

28 giugno: Pinguini Tattici Nucleari (Friends & Partners S.p.a.)

Elodie

La viabilità e il piano traffico a Fuorigrotta

Il Comune di Napoli ha predisposto un apposito piano traffico. L'ordinanza prevede di istituire dal 26 maggio 2025 al 01 luglio 2025 dalle ore 7:00 alle ore 22:00 di ciascun ogni giorno, e comunque fino a cessate esigenze:

in via Luigi Tansillo (tratto compreso tra la confluenza con via Jacopo De Gennaro e la confluenza con via F. Galeota), n. 1 corsia riservata al transito dei veicoli adibiti al trasporto di attrezzature destinate agli allestimenti del palco e diretti al passo carraio dello Stadio Maradona posto alla confluenza con via F. Galeota, nonché riservata alla fermata dei veicoli medesimi, per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico delle suddette attrezzature;

in via Luigi Tansillo (tratto compreso tra la confluenza con via Jacopo De Gennaro e la confluenza con via F. Galeota), e in via Francesco Galeota (tratto compreso tra la confluenza con via L. Tansillo e la confluenza con via GB. Marino), il limite massimo di velocità pari a 10 Km/h con pannello integrativo riportante la dicitura “passo d’uomo”;

in via Luigi Tansillo (tratto compreso tra la confluenza con via Jacopo De Gennaro e la confluenza con via F. Galeota), sul lato sinistro della carreggiata secondo il senso di marcia, nonché all’interno della corsia riservata ai suddetti veicoli, eccetto autorizzati, e in via Francesco Galeota (tratto compreso tra la confluenza con via L. Tansillo e la confluenza con via GB. Marino), ambo i lati della carreggiata, il divieto di sosta con rimozione.