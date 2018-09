Il mondo del golf è sotto choc: la 22enne spagnola Celia Barquin Arozamena, campionessa in carica Europa Amateur Individual, è stato trovato morto Lunedi su un campo da golf ad Ames, nello Stato americano dell’Iowa. Secondo il quotidiano USA Today, un uomo di 22 anni, Collin Daniel Richards, è stato arrestato ed ora deve rispondere di omicidio di primo grado. Al momento non sono state rivelate le cause del decesso della giovanissima golfista. Secondo le ricostruzioni, la sua sacca da golf abbandonata sul campo del Coldwater Golf Course avrebbe attirato l’attenzione di altri giocatori. Sono stati loro a dare l'allarme e quando la polizia ha perlustrato l'area ha trovato il corpo a pochi metri di distanza. Nessun dubbio da parte degli agenti sul fatto che la 22enne fosse stata aggredita.

Celia Barquin Arozamena aveva deciso di restare negli States con l’obiettivo di laurearsi in ingegneria civile nel semestre autunnale. "Si tratta di una perdita tragica e insensata di una giovane atleta di talento e di acclamata", ha dichiarato il presidente della Iowa State University, il Dr. Wendy Wintersteen, in una dichiarazione ufficiale. "In questo momento siamo vicini alla sua famiglia e agli amici in Spagna, ai suoi compagni di squadra qui e a tutti quelli che la conoscevano” ha aggiunto. Anche il Presidente del Comitato Olimpico Spagnolo (COE) Alejandro Blanco ha espresso il proprio cordoglio per. "Siamo profondamente addolorati per la tragedia che arriva dagli Stati Uniti. Tutto il nostro sostegno e la solidarietà alla famiglia di Celia Barquin in questo momento tanto difficile ", ha scritto su Twitter.