Un cadavere carbonizzato, in avanzato stato di decomposizione, è stato rinvenuto ieri sera a due passi dai laghetti “Vivi Natura” di San Donnino e dal percorso Natura sul fiume Panaro, in provincia di Modena. I carabinieri. sono giunti sul posto dopo la segnalazione di un cittadino. Lo stato del corpo non ha reso possibile nemmeno una sommaria identificazione della persona deceduta: dovrebbe comunque trattarsi di una giovane donna. Sul posto, una zona isolata e in mezzo alla vegetazione, sono intervenuti i carabinieri, insieme agli uomini della scientifica.

Soltanto gli accertamenti autoptici potranno dire se il corpo sia stato abbandonato lì o meno, oppure se si possa trattare di un delitto. Così come si saprà solo dopo gli accertamenti che saranno svolti al Policlinico se la persona possa o meno essere stata uccisa e poi abbandonata lì (ipotesi al momento che non può essere esclusa). Massimo riserbo da parte degli inquirenti hanno subito effettuato i rilievi scientifici per risalire all’identità della persona morta.

Nessuna ipotesi è esclusa. In particolare i militari dell’Arma stanno cercando di capire se il corpo sia stato dato alle fiamme in quest’area o sia stato trasportato successivamente. La zona del ritrovamento è frequentata da ciclisti e podisti, ma è nota, da anni, come ‘angolo' sufficientemente nascosto da consentire il consumo di droga e anche prostituzione. Per questo si indaga in ogni ambito.