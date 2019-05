Scoperta choc in un'area di sosta lungo l'autostrada A1 all'altezza di Castelfranco Emilia, in corsia nord. Il cadavere di uomo di 51 anni è stato rinvenuto da un camionista di passaggio che intorno alla mezzanotte di ieri, giovedì 9 maggio, ha dato l'allarme. La salma presentava una grossa ferita alla testa, realizzata probabilmente con un oggetto contundente, per cui gli inquirenti hanno pochi dubbi: "L'ipotesi più accreditata al momento è quella dell'omicidio". Stando alle prime informazioni disponibili, la vittima è G. A. S., un italiano sulla cinquantina, residente nel Bolognese. La Squadra Mobile di Modena sta indagando per rintracciare l'eventuale killer e nella notte sono stati portati a termine tutto i rilievi tecnici con l’aiuto della Scientifica. Anche perché la ferita, da una prima verifica, non sembra essere devastante quindi si attendono i risultati dell'autopsia per verificare con certezza la dinamica di quanto accaduto.

Sono state anche acquisite le immagini di video sorveglianza della A1 per poter dare un nome e un volto all'aggressore. La piazzola è nota come zona di prostituzione e di incontri notturni.