Erano da poco passate le 13 e 30 quando all'altezza di Santa Maria di Mugnano, in provincia di Modena, un autobus e due camion sono rimasti coinvolti in un maxi incidente. La corriera trasportava studenti pendolari che stavano rientrando a casa dagli istituti superiori e licei modenesi. A bordo del bus erano presenti una quarantina di studenti: alcuni di loro sono rimasti feriti, anche se fortunatamente nessuno in modo grave.

Molti dei ragazzi e delle ragazze coinvolti nello scontro sono stati medicati sul posto per lievi contusioni, mentre una decina di studenti sono stati trasportati al pronto soccorso di Baggiovara e del Policlinico. Sul posto, in via Bellaria, sono intervenute numerose ambulanze e anche un elicottero del 118, oltre a polizia, polizia municipale e carabinieri. La strada è stata momentaneamente chiusa per consentire agli uomini delle forze dell'ordine di effettuare i rilievi del caso. Le cause dello scontro tra l'autobus e i due camionsono ancora in corso di accertamento: da una prima ricostruzione, sembrerebbe che uno dei due auto articolati non avrebbe fatto in tempo a frenare causando un tamponamento a catena con il pullman, l'altro mezzo pesante e un'auto intenta a voltare a sinistra all'altezza di un distributore.