Scomparsa nel nulla dopo che il furgone nel quale vive insieme alla sua famiglia è andato a fuoco. E' giallo a Cagliari sulla sparizione di una bambina rom di soli 20 mesi, di cui si sono perse le tracce dalla serata di ieri, domenica 23 dicembre. Gli inquirenti, in particolare, stanno cercando di capire se la piccola sia morta durante il rogo oppure se sia stata rapita o scomparsa, anche perché all'interno di quello che resta del mezzo, quasi completamente distrutto dalla fiamme, non è stato trovato nulla di rilevante.

Tutto è cominciato ieri sera intorno alle 20, quando un incendio è scoppiato in un furgone situato nella borgata marina di Giorgino, in cui viveva una famiglia rom composta da sette persone, due adulti e cinque bambini. Le fiamme si sarebbero propagate velocemente a partire dal vano motore. La mamma, il padre e i quattro bambini più grandi sono corsi fuori, ma il fuoco e soprattutto l'esplosione di una bombola ha impedito loro di rientrare per recuperare la piccola. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del fuoco, che hanno dovuto lavorare per ore per mettere in sicurezza tutta la zona, gli agenti della Squadra volante e gli specialisti della Mobile. All'interno da un primo esame non sarebbero stati trovati i resti della piccola, ma il buio e il calore non hanno facilitato l'ispezione. Gli inquirenti temono infatti che l'esplosione possa aver fatto scempio del corpicino. Ma c'è anche un'altra ipotesi al vaglio degli investigatori: la piccola potrebbe essere scomparsa. I genitori sono stati sentiti dalla Polizia e sono stati ascoltati anche testimoni e parenti della famiglia per fare luce sulla vicenda.